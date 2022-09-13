https://uz.sputniknews.ru/20220913/posolstvo-uzbekistana-napravilo-notu-v-mid-ukrainy--28057468.html

Посольство Узбекистана направило ноту в МИД Украины

Посольство Узбекистана направило ноту в МИД Украины

В соцсетях распространилось видео с задержанием, предположительно, узбекистанцев на территории Украины. 13.09.2022, Sputnik Узбекистан

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общество

узбекистан

украина

посольство

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Посольство Узбекистана направило официальную ноту в Министерство иностранных дел Украины, передает пресс-служба ведомства.По данным пресс-службы, нота была направленна из-за распространяющегося в соцсетях видео, на котором "запечатлено задержание Вооруженными силами Украины, как утверждается, двоих узбекистанцев, воевавших на территории этой страны". Посольство республики призвало не распространять непроверенную информацию по данному видео, а дождаться подробностей.

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