https://uz.sputniknews.ru/20220913/posolstvo-uzbekistana-napravilo-notu-v-mid-ukrainy--28057468.html
Посольство Узбекистана направило ноту в МИД Украины
Посольство Узбекистана направило ноту в МИД Украины
В соцсетях распространилось видео с задержанием, предположительно, узбекистанцев на территории Украины. 13.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-13T17:02+0500
2022-09-13T17:02+0500
2022-09-13T17:04+0500
общество
узбекистан
украина
посольство
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Посольство Узбекистана направило официальную ноту в Министерство иностранных дел Украины, передает пресс-служба ведомства.По данным пресс-службы, нота была направленна из-за распространяющегося в соцсетях видео, на котором "запечатлено задержание Вооруженными силами Украины, как утверждается, двоих узбекистанцев, воевавших на территории этой страны". Посольство республики призвало не распространять непроверенную информацию по данному видео, а дождаться подробностей.
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узбекистан, украина, посольство
узбекистан, украина, посольство
Посольство Узбекистана направило ноту в МИД Украины
17:02 13.09.2022 (обновлено: 17:04 13.09.2022)
В соцсетях распространилось видео с задержанием, предположительно, узбекистанцев на территории Украины.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Посольство Узбекистана направило официальную ноту в Министерство иностранных дел Украины, передает пресс-служба
ведомства.
По данным пресс-службы, нота была направленна из-за распространяющегося в соцсетях видео, на котором "запечатлено задержание Вооруженными силами Украины, как утверждается, двоих узбекистанцев, воевавших на территории этой страны".
"В целях получения по этому случаю подробной и достоверной информации Посольство Республики Узбекистан в Украине направило официальную ноту в адрес Министерства иностранных дел Украины",- написано в сообщении пресс-службы посольства.
Посольство республики призвало не распространять непроверенную информацию по данному видео, а дождаться подробностей.