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Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается во вторник на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-09-13T10:10+0500
2022-09-13T10:10+0500
общество
погода
республика
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Во вторник в Узбекистане сохранится погода без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 25-30 градусов, ветер до 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте погода сохранится без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 27-29 градусов.В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 15-20 градусов.
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синоптики рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается во вторник на территории республики прогноз погоды 13 сентября вторник ташкент самарканд бухара фергана
синоптики рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается во вторник на территории республики прогноз погоды 13 сентября вторник ташкент самарканд бухара фергана

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

10:10 13.09.2022
© unsplash.com/Kseniia ZaitsevaЗаход солнца, жаркая погода
Заход солнца, жаркая погода - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2022
© unsplash.com/Kseniia Zaitseva
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Какая погода ожидается во вторник на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Во вторник в Узбекистане сохранится погода без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 25-30 градусов, ветер до 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.
В Ташкенте погода сохранится без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 27-29 градусов.
В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 15-20 градусов.
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