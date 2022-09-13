https://uz.sputniknews.ru/20220913/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-28032700.html

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Какая погода ожидается во вторник на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-09-13T10:10+0500

2022-09-13T10:10+0500

2022-09-13T10:10+0500

общество

погода

республика

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Во вторник в Узбекистане сохранится погода без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 25-30 градусов, ветер до 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте погода сохранится без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 27-29 градусов.В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 15-20 градусов.

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синоптики рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается во вторник на территории республики прогноз погоды 13 сентября вторник ташкент самарканд бухара фергана