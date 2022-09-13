https://uz.sputniknews.ru/20220913/uzbekistan-i-rossiya-snimut-film-o-peterburgskoy-mecheti-28044595.html
Узбекистан и Россия снимут фильм о петербургской мечети
Узбекистан и Россия снимут фильм о петербургской мечети
О деятельности Совета руководителей киностудий стран СНГ и совместных проектах Узбекистана и России - читайте в нашем материале.
2022-09-13T13:49+0500
2022-09-13T13:49+0500
2022-09-13T13:49+0500
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Агентство кинематографии Узбекистана и российская документальная киностудия "Лендок" подпишут меморандум о сотрудничестве в ходе Ташкентского международного кинофестиваля. Он подразумевает реализацию фильма "Мечеть", который расскажет историю мечети, расположенной в Санкт-Петербурге. Подписание меморандума корреспонденту Sputnik прокомментировал генеральный директор студии Алексей Тельнов.Также он сообщил, что совет руководителей киностудий стран СНГ, в который входит киностудия "Лендок", был создан, чтобы производить и предлагать совместные проекты. По словам Тельнова, это предоставляет возможность увеличить финансирование за счет бюджета двух или нескольких киностудий, а также использовать совместные ресурсы и выходить на внешние рынки, продвигать и продавать определенные кинокартины. Кроме этого, он сообщил, что возможны совершенно разные варианты, и всё зависит от конкретного проекта и сценария, в котором будут учитываться те или иные локации.Известно. что в рамках Ташкентского кинофествиваля Аентство кинематографии Узбекистана подпишет четыре меморандума с Россией. В подписании со стороны России примут участие "Роскино", студия Mars Media, киностудия "Лендок",а также киностудия "Ленфильм" и студия "Инферно".Помимо создания фильма "Мечеть", узбекско-российские меморандумы предусматривают сотрудничество при совместном создании сказки "Ступени желаний" и реализации художественного фильма о Ходже Насреддине.
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гендиректор лендок рассказал о киносотрудничестве узбекистана и россии о деятельности совета руководителей киностудий стран снг и совместных проектах узбекистана и россии меморандумы о сотрудничестве с россией ленфильм mars studio какие ташкентский кинофестиваль инферно роскино
гендиректор лендок рассказал о киносотрудничестве узбекистана и россии о деятельности совета руководителей киностудий стран снг и совместных проектах узбекистана и россии меморандумы о сотрудничестве с россией ленфильм mars studio какие ташкентский кинофестиваль инферно роскино
Узбекистан и Россия снимут фильм о петербургской мечети
О деятельности Совета руководителей киностудий стран СНГ и совместных проектах Узбекистана и России - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Агентство кинематографии Узбекистана и российская документальная киностудия "Лендок" подпишут меморандум о сотрудничестве в ходе Ташкентского международного кинофестиваля. Он подразумевает реализацию фильма "Мечеть", который расскажет историю мечети, расположенной в Санкт-Петербурге. Подписание меморандума корреспонденту Sputnik прокомментировал генеральный директор студии Алексей Тельнов.
"Мечеть - это документальное расследование и попытка через самых разных людей узнать и увидеть наследие эмиров Саид Абдулахад-хана и Сейида Алим-хана в Петербурге. Это люди, которые навсегда связали Северную столицу и Бухару, и мы хотим открыть эту связь зрителю. Наш метод – узнать о событиях прошлого через казалось бы случайные истории и совершенно разных героев", - рассказывает Тельнов.
Также он сообщил, что совет руководителей киностудий стран СНГ, в который входит киностудия "Лендок", был создан, чтобы производить и предлагать совместные проекты.
По словам Тельнова, это предоставляет возможность увеличить финансирование за счет бюджета двух или нескольких киностудий, а также использовать совместные ресурсы и выходить на внешние рынки, продвигать и продавать определенные кинокартины.
"Безусловно, это также дает возможность разрабатывать новые темы и использовать необычные локации с различной фактурой, рассказывать истории на основании национального колорита и национальных особенностей той или иной страны. А главное - это способствует увеличению зрительской аудитории", - отметил гендиректор "Лендок".
Кроме этого, он сообщил, что возможны совершенно разные варианты, и всё зависит от конкретного проекта и сценария, в котором будут учитываться те или иные локации.
"Конечно, для нас важен тот факт, что в Узбекистане есть весь спектр необходимого оборудования для съемок документальных и игровых фильмов, есть хорошие специалисты и техническая база. И очень радостно, что в Ташкенте был открыт филиал ВГИКа, что подразумевает возможность привлекать молодых специалистов. Для нас это очень важно", - подчеркнул Тельнов.
Известно. что в рамках Ташкентского кинофествиваля Аентство кинематографии Узбекистана подпишет четыре меморандума с Россией. В подписании со стороны России примут участие "Роскино", студия Mars Media, киностудия "Лендок",а также киностудия "Ленфильм" и студия "Инферно".
Помимо создания фильма "Мечеть", узбекско-российские меморандумы предусматривают сотрудничество при совместном создании сказки "Ступени желаний" и реализации художественного фильма о Ходже Насреддине.