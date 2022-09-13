https://uz.sputniknews.ru/20220913/uzbekistan-i-rossiya-snimut-film-o-peterburgskoy-mecheti-28044595.html

Узбекистан и Россия снимут фильм о петербургской мечети

Узбекистан и Россия снимут фильм о петербургской мечети

О деятельности Совета руководителей киностудий стран СНГ и совместных проектах Узбекистана и России - читайте в нашем материале.

2022-09-13T13:49+0500

2022-09-13T13:49+0500

2022-09-13T13:49+0500

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Агентство кинематографии Узбекистана и российская документальная киностудия "Лендок" подпишут меморандум о сотрудничестве в ходе Ташкентского международного кинофестиваля. Он подразумевает реализацию фильма "Мечеть", который расскажет историю мечети, расположенной в Санкт-Петербурге. Подписание меморандума корреспонденту Sputnik прокомментировал генеральный директор студии Алексей Тельнов.Также он сообщил, что совет руководителей киностудий стран СНГ, в который входит киностудия "Лендок", был создан, чтобы производить и предлагать совместные проекты. По словам Тельнова, это предоставляет возможность увеличить финансирование за счет бюджета двух или нескольких киностудий, а также использовать совместные ресурсы и выходить на внешние рынки, продвигать и продавать определенные кинокартины. Кроме этого, он сообщил, что возможны совершенно разные варианты, и всё зависит от конкретного проекта и сценария, в котором будут учитываться те или иные локации.Известно. что в рамках Ташкентского кинофествиваля Аентство кинематографии Узбекистана подпишет четыре меморандума с Россией. В подписании со стороны России примут участие "Роскино", студия Mars Media, киностудия "Лендок",а также киностудия "Ленфильм" и студия "Инферно".Помимо создания фильма "Мечеть", узбекско-российские меморандумы предусматривают сотрудничество при совместном создании сказки "Ступени желаний" и реализации художественного фильма о Ходже Насреддине.

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