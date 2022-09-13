https://uz.sputniknews.ru/20220913/v-tashkente-startovali-dni-kino-shos---video-28036855.html

В Ташкенте стартовали дни кино стран ШОС — видео

В Ташкенте стартовали дни кино стран ШОС — видео

Торжественное открытие Дней кино стран ШОС прошло во вторник.

2022-09-13T10:55+0500

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культура

ташкент

кино

шос

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Во вторник в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля в столице проходит торжественное открытие дней кино стран ШОС. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Известно, что также состоится конференция, посвященная старту дней кино, Кинофорум стран ШОС, а также представление делегаций. Так, на конференции гостей и журналистов ознакомят с предметной областью киноиндустрии стран Организации. На открытии мероприятия выступил узбекистанский государственный и общественный деятель Фирдавс Абдухаликов.Кроме этого, в конференции на открытии выступит ряд спикеров, среди которых председатель "Белорусского союза кинематографистов" Виктор Васильев, управляющий директор индийской национальной корпорации по развитию кино Равиндер Бхакар, иранский режиссер Афшин Хашеми, генеральный продюссер и исполнительный директор по международным кинофестивалям казахстанского Государственного центра поддержки национального кино Адай Абельдинов, директор департамента кинематографии при министерстве культуры, туризма, спорта и молодежной политики Кыргызстана Мукталы Бетеналиев и другие.Также в рамках кинофестиваля Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан и Таджикистан представят свои лучшие киноленты. Свою кинопродукцию продемонстрируют страны-наблюдатели и государства-партнеры по диалогу ШОС.В 16.00 пройдет открытие дней кино стран ШОС по локациям. В ходе мероприятия будет задействовано множество локаций для презентаций и показов фильмов.Во время проведения дней кино предусмотрены показы фильмов и проведение мастер-классов, семинаров, пресс-конференций и творческих встреч.

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в ташкенте стартовали дни кино стран шос видео торжественное открытие дней кино стран шос прошло во вторник