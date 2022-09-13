https://uz.sputniknews.ru/20220913/v-uzbekistane-sozdali-vysokoskorostnuyu-zaryadku-dlya-elektromobiley--video--28029443.html

В Узбекистане создали высокоскоростную зарядку для электромобилей — видео

В Узбекистане создали высокоскоростную зарядку для электромобилей — видео

Устройство работает от местной электросети и от солнечной фотоэлектрической системы.

2022-09-13T09:03+0500

2022-09-13T09:03+0500

2022-09-13T09:03+0500

общество

узбекистан

министерство энергетики узбекистана

электромобиль

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии при Минэнерго создал устройство для быстрой зарядки электромобилей в рамках проекта по созданию и развитию таких устройств с использованием солнечной энергии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.Создатели устройства для быстрой зарядки учли в своем устройстве климатические условия Узбекистана.Отмечается, что новое устройство работает параллельно от местной электросети и от солнечной фотоэлектрической системой, накапливающей энергию.Каждая из таких систем рассчитана на произведение 32 тыс. кВт·ч электроэнергии в год. С ее помощью можно зарядить 950 электромобилей, сэкономить 11,2 тыс. кубометров природного газа, предотвратить выброс в атмосферу 19,8 тонны вредных газов, добавили в Минэнерго.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео в узбекистане создали высокоскоростную зарядку для электромобилей новое устройство работает параллельно от местной электросети и от солнечной фотоэлектрической системой