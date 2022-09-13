https://uz.sputniknews.ru/20220913/v-uzbekistane-sozdali-vysokoskorostnuyu-zaryadku-dlya-elektromobiley--video--28029443.html
В Узбекистане создали высокоскоростную зарядку для электромобилей — видео
В Узбекистане создали высокоскоростную зарядку для электромобилей — видео
Устройство работает от местной электросети и от солнечной фотоэлектрической системы.
2022-09-13T09:03+0500
2022-09-13T09:03+0500
2022-09-13T09:03+0500
общество
узбекистан
министерство энергетики узбекистана
электромобиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0c/27999281_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2a8d026421f4b34ce9f536fea9dfd6e.jpg
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии при Минэнерго создал устройство для быстрой зарядки электромобилей в рамках проекта по созданию и развитию таких устройств с использованием солнечной энергии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.Создатели устройства для быстрой зарядки учли в своем устройстве климатические условия Узбекистана.Отмечается, что новое устройство работает параллельно от местной электросети и от солнечной фотоэлектрической системой, накапливающей энергию.Каждая из таких систем рассчитана на произведение 32 тыс. кВт·ч электроэнергии в год. С ее помощью можно зарядить 950 электромобилей, сэкономить 11,2 тыс. кубометров природного газа, предотвратить выброс в атмосферу 19,8 тонны вредных газов, добавили в Минэнерго.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0c/27999281_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_dcf57c9ecc5337aeff1a323a638cf634.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео в узбекистане создали высокоскоростную зарядку для электромобилей новое устройство работает параллельно от местной электросети и от солнечной фотоэлектрической системой
видео в узбекистане создали высокоскоростную зарядку для электромобилей новое устройство работает параллельно от местной электросети и от солнечной фотоэлектрической системой
В Узбекистане создали высокоскоростную зарядку для электромобилей — видео
Отмечается, что новое устройство работает параллельно от местной электросети и от солнечной фотоэлектрической системы, накапливающей энергию.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии при Минэнерго создал устройство для быстрой зарядки электромобилей в рамках проекта по созданию и развитию таких устройств с использованием солнечной энергии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Создатели устройства для быстрой зарядки учли в своем устройстве климатические условия Узбекистана.
Отмечается, что новое устройство работает параллельно от местной электросети и от солнечной фотоэлектрической системой, накапливающей энергию.
Каждая из таких систем рассчитана на произведение 32 тыс. кВт·ч электроэнергии в год. С ее помощью можно зарядить 950 электромобилей, сэкономить 11,2 тыс. кубометров природного газа, предотвратить выброс в атмосферу 19,8 тонны вредных газов, добавили в Минэнерго.