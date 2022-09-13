https://uz.sputniknews.ru/20220913/video-shos-mojet-povliyat-na-globalnuyu-situatsiyu-v-energetike---ekspert-28068019.html

Видео: ШОС может повлиять на глобальную ситуацию в энергетике - эксперт

Видео: ШОС может повлиять на глобальную ситуацию в энергетике - эксперт

Шанхайская организация сотрудничества обладает потенциалом для развития энергетики в своих странах, позволяя им вырабатывать дешевое электричество, считает экономист Алексей Зубец.

2022-09-13T21:41+0500

2022-09-13T21:41+0500

2022-09-13T21:41+0500

видео

энергетика

шос

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Расширение состава ШОС свидетельствует о ее укреплении, и в этом заключается позитивный вклад Узбекистана в развитие организации за год председательства. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik Алине Ниязбакиевой рассказал экономист и директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.Хотя основным приоритетом ШОС является безопасность в регионе, страны-участницы организации способны стабилизировать глобальную ситуацию в сфере энергетики, считает эксперт.Как государства, входящие в ШОС, будут развивать зеленую экономику и почему мир не сможет отказаться от традиционных энергоресурсов? Ответ на вопрос - в интервью Sputnik.

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