https://uz.sputniknews.ru/20220913/video-shos-mojet-povliyat-na-globalnuyu-situatsiyu-v-energetike---ekspert-28068019.html
Видео: ШОС может повлиять на глобальную ситуацию в энергетике - эксперт
Видео: ШОС может повлиять на глобальную ситуацию в энергетике - эксперт
Шанхайская организация сотрудничества обладает потенциалом для развития энергетики в своих странах, позволяя им вырабатывать дешевое электричество, считает экономист Алексей Зубец.
2022-09-13T21:41+0500
2022-09-13T21:41+0500
2022-09-13T21:41+0500
видео
энергетика
шос
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Расширение состава ШОС свидетельствует о ее укреплении, и в этом заключается позитивный вклад Узбекистана в развитие организации за год председательства. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik Алине Ниязбакиевой рассказал экономист и директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.Хотя основным приоритетом ШОС является безопасность в регионе, страны-участницы организации способны стабилизировать глобальную ситуацию в сфере энергетики, считает эксперт.Как государства, входящие в ШОС, будут развивать зеленую экономику и почему мир не сможет отказаться от традиционных энергоресурсов? Ответ на вопрос - в интервью Sputnik.
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видео шос шанхайская организация сотрудничества энергетика развитие экономист директор института социально-экономических исследований доктор экономических наук алексей зубец энергетический кризис возобновляемые традиционные нетрадиционные источники энергии
видео шос шанхайская организация сотрудничества энергетика развитие экономист директор института социально-экономических исследований доктор экономических наук алексей зубец энергетический кризис возобновляемые традиционные нетрадиционные источники энергии
Видео: ШОС может повлиять на глобальную ситуацию в энергетике - эксперт
Шанхайская организация сотрудничества обладает потенциалом для развития энергетики в своих странах, позволяя им вырабатывать дешевое электричество, считает экономист Алексей Зубец.
Расширение состава ШОС свидетельствует о ее укреплении, и в этом заключается позитивный вклад Узбекистана в развитие организации за год председательства. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik Алине Ниязбакиевой рассказал экономист и директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.
Хотя основным приоритетом ШОС является безопасность в регионе, страны-участницы организации способны стабилизировать глобальную ситуацию в сфере энергетики, считает эксперт.
"На пространствах ШОС достаточно свободных ресурсов для производства электроэнергии и производства оборудования с одной стороны. С другой стороны, есть возможности и большое количество свободных денег, которые могут быть вложены в развитие энергетики стран-членов", - сказал он.
Как государства, входящие в ШОС, будут развивать зеленую экономику и почему мир не сможет отказаться от традиционных энергоресурсов? Ответ на вопрос - в интервью Sputnik
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