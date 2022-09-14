https://uz.sputniknews.ru/20220914/bezopasnost-na-territorii-shos-otkroet-bespretsedentnye-vozmojnosti--ekspert-28091777.html

Безопасность на территории ШОС откроет беспрецедентные возможности – эксперт

Безопасность на территории ШОС откроет беспрецедентные возможности – эксперт

По мнению политолога Рустама Махмудова, наилучшим выбором для организации станет приверженность своим первоначальным принципам уважения и равноправия.

2022-09-14T18:56+0500

2022-09-14T18:56+0500

2022-09-14T18:56+0500

политика

шос

развитие

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде должен определить дальнейшее направление развития ШОС. О том, на что должна делать ставку организация в своем дальнейшем развитии и какой пример для партнеров по блоку подает Узбекистан, рассказал доцент Университета мировой экономики Рустам Махмудов.По словам эксперта, в настоящее время идут дискуссии о направлении дальнейшего развития организации.На Самаркандском саммите ШОС соберутся лидеры 15 государств и представители множества международных организаций. Сама по себе Шанхайская организация сотрудничества уже представляет собой серьезную силу как в политике, так и в экономике, подчеркивает политолог.ШОС является одним из крупнейших потребительских рынков мира. В состав организации входят такие индустриальные, технологические и сельскохозяйственные центры, как Китай, Индия, Россия. Они же являются крупнейшими военными державами. К ним можно добавить Пакистан и Иран. В топ-16 стран, имеющих свои космические программы и способные совершать запуски космических кораблей, входят четыре страны ШОС – Россия, Китай, Индия и Иран.Благодаря всему этому ШОС стала одной из системообразующих организаций в мировой политике. Тем важнее правильно определить дальнейшее направление развития организации.В последнее время все чаще звучит мнение, что ШОС нужно трансформировать в военно-политическую организацию, своего рода восточный аналог НАТО. Рустам Махмудов считает, что создание такого восточного военного блока будет невыгодным как для организации в целом, так и для отдельных ее членов. Понимание глобальной ситуации как многополярного мира устарело, считает он. Более правильным было бы считать нынешнее время "эпохой бесполярности", когда власть рассредоточена между многочисленными центрами влияния.Более продуктивной моделью развития ШОС Рустам Махмудов считает продолжение реализации тех принципов, которых организация придерживалась с самого начала. Это принципы равноправия всех государств-членов, взаимопонимания и уважения точек зрения партнеров, мирного разрешения разногласий между государствами-членами, сохранения внеблокового статуса организации.Примером реализации таких принципов стал сам Узбекистан как председатель ШОС, считает эксперт. Последние шесть лет страна реализует "политику реформ и открытости", которая уже доказала свою высокую эффективность.В рамках ШОС Узбекистан придерживался в этот шестилетний период аналогичных принципов, выступая с инициативами, которые нацелены на укрепление сотрудничества в области безопасности, развития торговли и транспортных коммуникаций, промышленной кооперации, инфраструктурного, цифрового и зеленого развития, продовольственной безопасности, расширения гуманитарных, культурных и образовательных связей, в том числе и через инструменты народной дипломатии.Такой подход может принести участникам организации серьезные преимущества. В первую очередь, он позволит укрепить систему региональной безопасности и поднять уровень взаимного доверия.Читайте также: ШОС: история, принципы, цели — инфографика

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