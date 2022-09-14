Безопасность на территории ШОС откроет беспрецедентные возможности – эксперт
© SputnikСамарканд, украшенный флагами и символикой саммита ШОС-2022
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По мнению политолога Рустама Махмудова, наилучшим выбором для организации станет приверженность своим первоначальным принципам уважения и равноправия.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде должен определить дальнейшее направление развития ШОС. О том, на что должна делать ставку организация в своем дальнейшем развитии и какой пример для партнеров по блоку подает Узбекистан, рассказал доцент Университета мировой экономики Рустам Махмудов.
По словам эксперта, в настоящее время идут дискуссии о направлении дальнейшего развития организации.
"Импульс им придают несколько факторов, связанных как с обостряющейся глобальной ситуацией, так и растущим международным весом ШОС, что выражается в стремлении все большего числа региональных государств наладить сотрудничество с организацией или же повысить свой уровень представительности внутри нее. Все это в свою очередь поднимает принципиально важные вопросы о ценностном и смысловом содержании деятельности ШОС, путях ее развития", - пояснил он.
На Самаркандском саммите ШОС соберутся лидеры 15 государств и представители множества международных организаций. Сама по себе Шанхайская организация сотрудничества уже представляет собой серьезную силу как в политике, так и в экономике, подчеркивает политолог.
"По запасам углеводородных ресурсов ШОС выйдет на второе место после ОПЕК с совокупными подтвержденными запасами нефти в 345 млрд. баррелей или более 22% от мировых. По запасам природного газа, с учетом Ирана, организации уже нет равных в мире – почти 90 трлн. куб. метров или около 35% от мировых запасов. На мировом рынке урана Казахстан, Россия и Узбекистан – это важнейшие игроки, определяющие долгосрочные тренды в сфере поставок. Кроме этого, по множеству критических важных для современной мировой экономики полезных ископаемых страны ШОС находятся на лидирующих позициях", - пояснил он.
ШОС является одним из крупнейших потребительских рынков мира. В состав организации входят такие индустриальные, технологические и сельскохозяйственные центры, как Китай, Индия, Россия. Они же являются крупнейшими военными державами. К ним можно добавить Пакистан и Иран. В топ-16 стран, имеющих свои космические программы и способные совершать запуски космических кораблей, входят четыре страны ШОС – Россия, Китай, Индия и Иран.
Благодаря всему этому ШОС стала одной из системообразующих организаций в мировой политике. Тем важнее правильно определить дальнейшее направление развития организации.
В последнее время все чаще звучит мнение, что ШОС нужно трансформировать в военно-политическую организацию, своего рода восточный аналог НАТО. Рустам Махмудов считает, что создание такого восточного военного блока будет невыгодным как для организации в целом, так и для отдельных ее членов. Понимание глобальной ситуации как многополярного мира устарело, считает он. Более правильным было бы считать нынешнее время "эпохой бесполярности", когда власть рассредоточена между многочисленными центрами влияния.
"В этой связи, если применить логику классической многополярности в рамках ШОС, это будет прямой путь к тому, чтобы завести организацию в тупик в ее развитии и спровоцировать снижение уровня ее международной привлекательности", - подчеркнул политолог.
Более продуктивной моделью развития ШОС Рустам Махмудов считает продолжение реализации тех принципов, которых организация придерживалась с самого начала. Это принципы равноправия всех государств-членов, взаимопонимания и уважения точек зрения партнеров, мирного разрешения разногласий между государствами-членами, сохранения внеблокового статуса организации.
Примером реализации таких принципов стал сам Узбекистан как председатель ШОС, считает эксперт. Последние шесть лет страна реализует "политику реформ и открытости", которая уже доказала свою высокую эффективность.
"Фактически, за шесть прошедших лет Узбекистан совместно со своими партнерами по Центральной Азии смог кардинальным образом улучшить общий политический, экономический и гуманитарный климат в регионе, и перейти к процессу расширения сотрудничества на тех же самых принципах с Афганистаном и регионом Южной Азии, выдвинув идею межрегиональной взаимосвязанности", - подчеркнул он.
В рамках ШОС Узбекистан придерживался в этот шестилетний период аналогичных принципов, выступая с инициативами, которые нацелены на укрепление сотрудничества в области безопасности, развития торговли и транспортных коммуникаций, промышленной кооперации, инфраструктурного, цифрового и зеленого развития, продовольственной безопасности, расширения гуманитарных, культурных и образовательных связей, в том числе и через инструменты народной дипломатии.
Такой подход может принести участникам организации серьезные преимущества. В первую очередь, он позволит укрепить систему региональной безопасности и поднять уровень взаимного доверия.
"Прочная система региональной безопасности и доверия в эпоху глобальных перемен сама по себе уже представляет собой огромный капитал, который может быть инвестирован практически в любую сферу, начиная от экономики и технологий, и заканчивая культурно-гуманитарными связями. Если учесть, что общая площадь стран ШОС после вхождения Ирана будет составлять почти 36 млн. кв. км или более 65% площади Евразии, то установление прочного режима безопасности на таких огромных территориях будет означать открытие беспрецедентных возможностей для совместного развития", - считает Рустам Махмудов.
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