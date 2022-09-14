https://uz.sputniknews.ru/20220914/kakie-dorogi-perekroyut-v-tashkente-28069054.html
Какие дороги перекроют в Ташкенте
Какие дороги перекроют в Ташкенте
Во время проведения XIV Ташкентского международного кинофестиваля в столице будет ограничено движение на участках некоторых улиц.
2022-09-14T07:31+0500
2022-09-14T07:31+0500
2022-09-14T07:31+0500
общество
ташкент
дороги
ташкентский кинофестиваль
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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. В связи с проведением XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" в Ташкенте 14 сентября закроют движение на ряде улиц, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Для движения автотранспорта закроют следующие улицы:Водителей просят пользоваться объездными путями.Читайте также: Как проехать в Самарканде во время Саммита ШОС - инфографика
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ташкент ташкентский международный кинофестиваль перекрытие улиц какие улицы перекроют
ташкент ташкентский международный кинофестиваль перекрытие улиц какие улицы перекроют
Какие дороги перекроют в Ташкенте
Во время проведения XIV Ташкентского международного кинофестиваля в столице будет ограничено движение на участках некоторых улиц.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. В связи с проведением XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" в Ташкенте 14 сентября закроют движение на ряде улиц, сообщает пресс-служба
столичного хокимията.
Для движения автотранспорта закроют следующие улицы:
улица Чиланзар — частично перекрыта с 10:00 до 17:00 на отрезке между улицами Новза и Катта Чиланзар;
проспект Алишера Навои — частично закрыт с 17:00 до 20:00 на отрезке между улицами Абая и Лабзак;
улица Пахтакор — полностью перекрыта с 14:00 до 23:00 на отрезке от проспекта Алишера Навои до стадиона "Пахтакор".
Водителей просят пользоваться объездными путями.