https://uz.sputniknews.ru/20220914/kakie-dorogi-perekroyut-v-tashkente-28069054.html

Какие дороги перекроют в Ташкенте

Какие дороги перекроют в Ташкенте

Во время проведения XIV Ташкентского международного кинофестиваля в столице будет ограничено движение на участках некоторых улиц.

2022-09-14T07:31+0500

2022-09-14T07:31+0500

2022-09-14T07:31+0500

общество

ташкент

дороги

ташкентский кинофестиваль

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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. В связи с проведением XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" в Ташкенте 14 сентября закроют движение на ряде улиц, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Для движения автотранспорта закроют следующие улицы:Водителей просят пользоваться объездными путями.Читайте также: Как проехать в Самарканде во время Саммита ШОС - инфографика

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