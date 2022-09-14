https://uz.sputniknews.ru/20220914/klub-sostoyatelnyx-ekonomicheskix-derjav---ekspert-o-buduschem-shos-28107973.html

Клуб состоятельных экономических держав - эксперт о будущем ШОС

Клуб состоятельных экономических держав - эксперт о будущем ШОС

Какую роль играет ШОС в преодолении глобального энергитического кризиса и какие решения, затрагивающие сферу энергетики могут быть приняты на предстоящем саммите в Самарканде — смотрите в нашем видео.

2022-09-14T21:59+0500

2022-09-14T21:59+0500

2022-09-14T21:59+0500

видео

шос

эксперт

клуб

экономика

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В Самарканде 15-16 сентября пройдет совет глав государств стран Шанхайской организации сотрудничества. Ценность ШОС увеличивается из-за ее потенциала в сфере экономики, причем особое внимание в ходе саммита государства-организации будут уделять сферам логистики и транспорта. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik Алине Ниязбакиевой рассказал экономист и директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.Эксперт отмечает, что несмотря на то, что Шанхайская организация сотрудничества была изначально создана с целью поддержания стабильности и безопасности, почти сразу после ее создания возникла экономическая составляющая.По мнению директора Института социально-экономических исследований, экономическая компонента Организации в последнее время развивается даже быстрее чем составляющая безопасности.Перейдут ли страны ШОС на расчеты в нацвалютах? И как Организация будет влиять на мировой энергосектор в будущем? Ответы на вопросы - смотрите в интервью Sputnik.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алина Ниязбакиева

клуб состоятельных экономических держав эксперт о будущем шос какую роль играет шос в преодолении глобального энергитического кризиса и какие решения затрагивающие сферу энергетики могут быть приняты на предстоящем саммите в самарканде