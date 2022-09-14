https://uz.sputniknews.ru/20220914/natsionalnyy-kolorit--kakie-suveniry-podgotovili-k-sammitu-shos---video-28100403.html
Национальный колорит – какие сувениры подготовили к саммиту ШОС - видео
Национальный колорит – какие сувениры подготовили к саммиту ШОС - видео
Самаркандский мастер Лутфулло Саидов изготавливал сувениры и подарки к Совету глав государств несколько месяцев. 14.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-14T20:40+0500
2022-09-14T20:40+0500
2022-09-14T20:40+0500
видео
самарканд
саммит
сувенир
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В Самарканде в четверг стартует Саммит Шанхайской организации сотрудничества. Помимо членов делегации город заполнили туристы. Сувенирная продукция в эти дни пользуется особым спросом.Какие сувениры подготовили самаркандские умельцы к саммиту – смотрите в видеосюжете Sputnik.
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самарканд, саммит, сувенир, видео
самарканд, саммит, сувенир, видео
Национальный колорит – какие сувениры подготовили к саммиту ШОС - видео
Самаркандский мастер Лутфулло Саидов изготавливал сувениры и подарки к Совету глав государств несколько месяцев.
В Самарканде в четверг стартует Саммит Шанхайской организации сотрудничества. Помимо членов делегации город заполнили туристы. Сувенирная продукция в эти дни пользуется особым спросом.
"По всему миру развезут из Узбекистана тарелки – именно с площадью Регистан в Самарканде, ШОС же в Самарканде проходит", - рассказывает мастер Лутфулло Саидов.
Какие сувениры подготовили самаркандские умельцы к саммиту – смотрите в видеосюжете Sputnik
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