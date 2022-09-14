https://uz.sputniknews.ru/20220914/perestrelka-na-kyrgyzsko-tadjikskoy-granitse--podrobnosti--28073502.html
Перестрелка на кыргызско-таджикской границе – подробности
Перестрелка на кыргызско-таджикской границе – подробности
Стороны провели переговоры по недопущению эскалации конфликта. Подробности в нашем материале. 14.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-14T09:33+0500
2022-09-14T09:33+0500
2022-09-14T09:52+0500
в мире
кыргызстан
таджикистан
граница
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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. На границе Кыргызстана и Таджикистан произошла перестрелка между пограничниками двух стран, передает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.По данным пресс-службы, в Кыргызстане в местности Булак-Башы Баткенской области пограничный кыргызстанский наряд встретил таджикистанских пограничников, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы".В ведомстве отметили, что по состоянию на 09:30 перестрелка то начинается, то прекращается. По предварительной информации, пострадавших и раненных со стороны Кыргызстана нет.При этом, в администрации Исфаринской области Таджикистана заявили, что стрельба началась в районе джамоата Ворух, около 7:15 по местному времени. По данным таджикистанской стороны, пограничники открыли огонь в ответ на стрельбу со стороны кыргызстанской погранслужбы. Также прошли переговоры представителей Кыргызстана и Таджикистана, на которых стороны обсудили недопущение эскалации ситуации. Кроме того, стороны планируют провести встречу.
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кыргызстан, таджикистан, граница
кыргызстан, таджикистан, граница
Перестрелка на кыргызско-таджикской границе – подробности
09:33 14.09.2022 (обновлено: 09:52 14.09.2022)
Дополняется
Стороны провели переговоры по недопущению эскалации конфликта. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik.
На границе Кыргызстана и Таджикистан произошла перестрелка между пограничниками двух стран, передает пресс-служба
Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.
По данным пресс-службы, в Кыргызстане в местности Булак-Башы Баткенской области пограничный кыргызстанский наряд встретил таджикистанских пограничников, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы".
"Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы",- написано в сообщении пресс-службы.
В ведомстве отметили, что по состоянию на 09:30 перестрелка то начинается, то прекращается. По предварительной информации, пострадавших и раненных со стороны Кыргызстана нет.
При этом, в администрации Исфаринской области Таджикистана заявили, что стрельба началась в районе джамоата Ворух, около 7:15 по местному времени. По данным таджикистанской стороны, пограничники открыли огонь в ответ на стрельбу со стороны кыргызстанской погранслужбы.
Также прошли переговоры представителей Кыргызстана и Таджикистана, на которых стороны обсудили недопущение эскалации ситуации. Кроме того, стороны планируют провести встречу.