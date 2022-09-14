https://uz.sputniknews.ru/20220914/perestrelka-na-kyrgyzsko-tadjikskoy-granitse--podrobnosti--28073502.html

Перестрелка на кыргызско-таджикской границе – подробности

Перестрелка на кыргызско-таджикской границе – подробности

Стороны провели переговоры по недопущению эскалации конфликта. Подробности в нашем материале. 14.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-14T09:33+0500

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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. На границе Кыргызстана и Таджикистан произошла перестрелка между пограничниками двух стран, передает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.По данным пресс-службы, в Кыргызстане в местности Булак-Башы Баткенской области пограничный кыргызстанский наряд встретил таджикистанских пограничников, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы".В ведомстве отметили, что по состоянию на 09:30 перестрелка то начинается, то прекращается. По предварительной информации, пострадавших и раненных со стороны Кыргызстана нет.При этом, в администрации Исфаринской области Таджикистана заявили, что стрельба началась в районе джамоата Ворух, около 7:15 по местному времени. По данным таджикистанской стороны, пограничники открыли огонь в ответ на стрельбу со стороны кыргызстанской погранслужбы. Также прошли переговоры представителей Кыргызстана и Таджикистана, на которых стороны обсудили недопущение эскалации ситуации. Кроме того, стороны планируют провести встречу.

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кыргызстан, таджикистан, граница