Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220914/perestrelka-na-kyrgyzsko-tadjikskoy-granitse--podrobnosti--28073502.html
Перестрелка на кыргызско-таджикской границе – подробности
Перестрелка на кыргызско-таджикской границе – подробности
Стороны провели переговоры по недопущению эскалации конфликта. Подробности в нашем материале. 14.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-14T09:33+0500
2022-09-14T09:52+0500
в мире
кыргызстан
таджикистан
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/09/19615255_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_afe2006ef2db5967a846258627b0ed33.jpg
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. На границе Кыргызстана и Таджикистан произошла перестрелка между пограничниками двух стран, передает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.По данным пресс-службы, в Кыргызстане в местности Булак-Башы Баткенской области пограничный кыргызстанский наряд встретил таджикистанских пограничников, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы".В ведомстве отметили, что по состоянию на 09:30 перестрелка то начинается, то прекращается. По предварительной информации, пострадавших и раненных со стороны Кыргызстана нет.При этом, в администрации Исфаринской области Таджикистана заявили, что стрельба началась в районе джамоата Ворух, около 7:15 по местному времени. По данным таджикистанской стороны, пограничники открыли огонь в ответ на стрельбу со стороны кыргызстанской погранслужбы. Также прошли переговоры представителей Кыргызстана и Таджикистана, на которых стороны обсудили недопущение эскалации ситуации. Кроме того, стороны планируют провести встречу.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/09/19615255_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2dac59c8703517c68f5bc0909d398929.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кыргызстан, таджикистан, граница
кыргызстан, таджикистан, граница

Перестрелка на кыргызско-таджикской границе – подробности

09:33 14.09.2022 (обновлено: 09:52 14.09.2022)
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARВооруженные люди в Афганистане
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Дополняется
Стороны провели переговоры по недопущению эскалации конфликта. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. На границе Кыргызстана и Таджикистан произошла перестрелка между пограничниками двух стран, передает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.
По данным пресс-службы, в Кыргызстане в местности Булак-Башы Баткенской области пограничный кыргызстанский наряд встретил таджикистанских пограничников, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы".
"Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы",- написано в сообщении пресс-службы.
В ведомстве отметили, что по состоянию на 09:30 перестрелка то начинается, то прекращается. По предварительной информации, пострадавших и раненных со стороны Кыргызстана нет.
При этом, в администрации Исфаринской области Таджикистана заявили, что стрельба началась в районе джамоата Ворух, около 7:15 по местному времени. По данным таджикистанской стороны, пограничники открыли огонь в ответ на стрельбу со стороны кыргызстанской погранслужбы.
Также прошли переговоры представителей Кыргызстана и Таджикистана, на которых стороны обсудили недопущение эскалации ситуации. Кроме того, стороны планируют провести встречу.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0