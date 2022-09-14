https://uz.sputniknews.ru/20220914/ukraina-stala-polem-boya-sverxderjav--politolog-28069939.html
Украина стала полем боя сверхдержав – политолог
Украина стала полем боя сверхдержав – политолог
Эксперт Ростислав Ищенко об угрозе ядерной войны, наступлении нового мира и о ложной смелости стран Балтии
2022-09-14T13:07+0500
2022-09-14T13:07+0500
2022-09-14T13:07+0500
видео
украина
россия
сша
европа
мнение эксперта
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Украинские националисты изначально были нацелены на развязывание войны против России, и эта война неизбежно началась бы на их территории. Такое мнение высказал в программе "Честная аналитика" политолог Ростислав Ищенко.Почему Германия отказывается поставлять свои танки на Украину? Когда наступит новый мир и будет ли в нем место для Европы? Можно ли выиграть ядерную войну? Как страны Балтии решают свои проблемы за счет России? Ответы на эти вопросы смотрите в нашем видео.
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видео политолог ростислав ищенко россия украина националисты война на своей территории сша европа энергетика ядерная война оружие
видео политолог ростислав ищенко россия украина националисты война на своей территории сша европа энергетика ядерная война оружие
Украина стала полем боя сверхдержав – политолог
Эксперт Ростислав Ищенко об угрозе ядерной войны, наступлении нового мира и о ложной смелости стран Балтии.
Украинские националисты изначально были нацелены на развязывание войны против России, и эта война неизбежно началась бы на их территории. Такое мнение высказал в программе "Честная аналитика" политолог Ростислав Ищенко.
"Украина стала полем боя двух сверхдержав. Когда-то, на заре туманной юности украинским националистам я говорил, что если они придут к власти и реализуют свою программу, в результате они сделают свою страну полем боя. Потому что они будут защищать американские интересы в ущерб России, они хотят развязать войну против России. Война начнется. Она начнется на их территории. И еще неизвестно, чем она на их территории закончится. Что сейчас и происходит", — считает он.
Почему Германия отказывается поставлять свои танки на Украину? Когда наступит новый мир и будет ли в нем место для Европы? Можно ли выиграть ядерную войну? Как страны Балтии решают свои проблемы за счет России? Ответы на эти вопросы смотрите в нашем видео.