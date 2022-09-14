Украина стала полем боя сверхдержав – политолог

"Украина стала полем боя двух сверхдержав. Когда-то, на заре туманной юности украинским националистам я говорил, что если они придут к власти и реализуют свою программу, в результате они сделают свою страну полем боя. Потому что они будут защищать американские интересы в ущерб России, они хотят развязать войну против России. Война начнется. Она начнется на их территории. И еще неизвестно, чем она на их территории закончится. Что сейчас и происходит", — считает он.