https://uz.sputniknews.ru/20220914/v-tashkente-otkrylsya-kinofestival---video-28110947.html
В Ташкенте открылся кинофестиваль - видео
В Ташкенте открылся кинофестиваль - видео
О том, как проходит церемония открытия Ташкентского кинофестиваля - смотрите в нашем видео.
2022-09-14T21:54+0500
2022-09-14T21:54+0500
2022-09-14T22:04+0500
культура
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открытие
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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. В столице Узбекистана стартовала церемония открытия Ташкентского кинофестиваля. По красной дорожке уже прошли Сергей Безруков, Арманд Ассанте, Люк Бессон, Фархад Махмудов, Шохруххон и другие знаменитые артисты, сообщает корреспондент Sputnik.Участников кинофестиваля с открытием поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Торжественное открытие проходит в Доме кинематографистов.
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в ташкенте открылся кинофестиваль видео о том как проходит церемония открытия ташкентского кинофестиваля смотрите в нашем видео
в ташкенте открылся кинофестиваль видео о том как проходит церемония открытия ташкентского кинофестиваля смотрите в нашем видео
В Ташкенте открылся кинофестиваль - видео
21:54 14.09.2022 (обновлено: 22:04 14.09.2022)
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О том, как проходит церемония открытия Ташкентского кинофестиваля - смотрите в нашем видео.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. В столице Узбекистана стартовала церемония открытия Ташкентского кинофестиваля. По красной дорожке уже прошли Сергей Безруков, Арманд Ассанте, Люк Бессон, Фархад Махмудов, Шохруххон и другие знаменитые артисты, сообщает корреспондент Sputnik.
Участников кинофестиваля с открытием поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
"Верю, что каждый из вас оставит свой след в процессе создания лучших художественных работ и развития культуры и искусства Узбекистана", - заявил он.
Торжественное открытие проходит в Доме кинематографистов.