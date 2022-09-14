https://uz.sputniknews.ru/20220914/v-tashkente-otkrylsya-kinofestival---video-28110947.html

В Ташкенте открылся кинофестиваль - видео

В Ташкенте открылся кинофестиваль - видео

О том, как проходит церемония открытия Ташкентского кинофестиваля - смотрите в нашем видео.

2022-09-14T21:54+0500

2022-09-14T21:54+0500

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культура

ташкент

ташкентский кинофестиваль

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открытие

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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. В столице Узбекистана стартовала церемония открытия Ташкентского кинофестиваля. По красной дорожке уже прошли Сергей Безруков, Арманд Ассанте, Люк Бессон, Фархад Махмудов, Шохруххон и другие знаменитые артисты, сообщает корреспондент Sputnik.Участников кинофестиваля с открытием поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Торжественное открытие проходит в Доме кинематографистов.

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в ташкенте открылся кинофестиваль видео о том как проходит церемония открытия ташкентского кинофестиваля смотрите в нашем видео