https://uz.sputniknews.ru/20220914/vykatit-bochku-ssha-snova-lezut-v-neftyanoy-rezerv-28089791.html

Выкатить бочку: США снова лезут в нефтяной резерв

Выкатить бочку: США снова лезут в нефтяной резерв

Москва прекратит продажу сырья тем, кто присоединится к ограничениям.

2022-09-14T18:23+0500

2022-09-14T18:23+0500

2022-09-14T18:23+0500

колумнисты

сша

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/0f/15189815_0:2:3071:1729_1920x0_80_0_0_aac84db2504dd66d117fb3d9c912fa58.jpg

Декабрьское эмбарго на российскую нефть заставляет Запад нервничать. Ждут не только дефицита энергоносителей, но и скачка цен. В США, где топливная инфляция зашкаливает, пытаются это предотвратить, продав еще больше запасов из стратегических резервов. Сколько черного золота американцы готовы достать из "кубышки" и помогут ли им нефтяные интервенции — в материале РИА Новости.Боятся скачкаВ соответствии с шестым пакетом санкций ЕС, 5 декабря вступает в силу эмбарго на морские поставки нефти из России, а с 5 февраля — нефтепродуктов. Также страны "Большой семерки" намерены увязать это с потолком цен на российские углеводороды.Москва уже предупредила, что прекратит продажу сырья тем, кто присоединится к ограничениям. Как считают аналитики, дестабилизация рынка в таком случае неизбежна, причем пострадают прежде всего европейские и американские потребители.На черный деньПо данным Bloomberg, в администрации Байдена "изучают способы снижения цен на нефть, включая возможность высвободить дополнительные объемы из стратегических резервов".По мнению экспертов, отказ Европы от российских энергоносителей вызовет на мировом рынке очередное повышение спроса и взлет котировок. Если Белый дом решит задействовать резервы, топливные интервенции возможны в ноябре, декабре и январе.Стратегический нефтяной резерв США (SPR), хранящийся под землей в Луизиане и Техасе на случай чрезвычайных ситуаций, — это огромные запасы. В конце 2021-го их оценивали в 600 миллионов баррелей.Однако из-за резкого подорожания бензина "кубышку" пришлось приоткрыть. В марте Байден сообщил о выводе на рынок в течение полугода 180 миллионов дополнительных баррелей.Это беспрецедентный шаг. В 2000 году, когда не хватало топлива в северо-восточных штатах, и в 2011-м на фоне "арабской весны" выкачивали не более 30 миллионов. В конце 2021 года выделили немного на удержание котировок ниже 100 долларов. Не помогло.Краткосрочный эффектСколько выкачают на этот раз, пока не уточняют. В SPR сейчас — 442,5 миллиона баррелей. После реализации плана Байдена останется 388 миллионов — минимум с января 1984-го, отмечает Евгений Шатов, партнер Capital Lab. Но на долгий эффект от этого рассчитывать не приходится."Расходовать запасы полностью в США не намерены, к тому же предусмотрели лимит в полгода, поскольку предполагали увеличение добычи на миллион баррелей в сутки. Однако прибавилось лишь 0,3 миллиона — до 12 миллионов в день", — поясняет эксперт.Аналитики подчеркивают: мировой рынок нефти в данный момент сбалансирован по спросу и предложению. Другое дело, что на цены влияет не только предстоящее эмбарго. Сырье дешевеет из-за ожиданий рецессии, а также новых вспышек ковида в Китае, где политика нулевой терпимости закрывает целые районы и города."Нефть находится в ярко выраженном нисходящем тренде с июня, когда начался спуск с 127 долларов за баррель. К концу сентября теоретически возможны минимумы с января — 80 долларов и ниже", — отмечает Михаил Оганезов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Тем не менее в условиях нефтяного эмбарго выход Китая из затянувшихся локдаунов повысит потребление и, соответственно, цены. Американские резервы вряд ли повлияют на динамику рынка."Сдерживающий эффект от распродажи стратегических запасов, скорее всего, ограничится несколькими неделями", — полагает Кирилл Таченников, директор аналитического департамента инвестиционного банка Синара.Единственное, на что могут рассчитывать в Вашингтоне, — немного сбить цены внутри страны. Вероятность того, что конгресс после выборов решится на экспорт резервной нефти при столь дорогом бензине, очень мала.Читайте также:ЕС готовится сортировать русских

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Наталья Дембинская https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/692/07/6920716_0:0:447:447_100x100_80_0_0_c571703c7abdb9788a3909f379a8c46f.png

Наталья Дембинская https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/692/07/6920716_0:0:447:447_100x100_80_0_0_c571703c7abdb9788a3909f379a8c46f.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Наталья Дембинская https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/692/07/6920716_0:0:447:447_100x100_80_0_0_c571703c7abdb9788a3909f379a8c46f.png

выкатить бочку сша снова лезут в нефтяной резерв нефть что происходит экономика сырье россия европа ес евросоюз рф рф европе нефтепродукты политика заявления последние актуальные новости заявления аналитика наталья дембинская колумнисты политологи мнения эксперты