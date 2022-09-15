https://uz.sputniknews.ru/20220915/foto-yarkoe-raznoobrazie-narodov-shos---festival-kultur-v-samarkande-28181883.html

Фото: яркое разнообразие народов ШОС - фестиваль культур в Самарканде

Фото: яркое разнообразие народов ШОС - фестиваль культур в Самарканде

В рамках проходящего в Самарканде саммита глав государств-членов ШОС, культурные центры каждой из них представили свою культурную программу. Разнообразие костюмов и образов - в фотоподборке Sputnik.

2022-09-15T23:00+0500

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фото

самарканд

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шос

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