https://uz.sputniknews.ru/20220915/foto-yarkoe-raznoobrazie-narodov-shos---festival-kultur-v-samarkande-28181883.html
Фото: яркое разнообразие народов ШОС - фестиваль культур в Самарканде
Фото: яркое разнообразие народов ШОС - фестиваль культур в Самарканде
В рамках проходящего в Самарканде саммита глав государств-членов ШОС, культурные центры каждой из них представили свою культурную программу. Разнообразие костюмов и образов - в фотоподборке Sputnik.
2022-09-15T23:00+0500
2022-09-15T23:00+0500
2022-09-15T23:00+0500
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узбекистан самарканд саммит шанхайской организации сотрудничества культурные центры национальные костюмы культура сувениры концертная программа
узбекистан самарканд саммит шанхайской организации сотрудничества культурные центры национальные костюмы культура сувениры концертная программа
Фото: яркое разнообразие народов ШОС - фестиваль культур в Самарканде
В рамках проходящего в Самарканде саммита глав государств-членов ШОС, культурные центры каждой из них представили свою культурную программу. Разнообразие костюмов и образов - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik/Зафар Халилов
В рамках саммита ШОС культурные центры стран-участиц организации представили культурную программу
В рамках саммита ШОС культурные центры стран-участиц организации представили культурную программу
© Sputnik/Зафар Халилов
Представители народов ШОС показали свои национальные костюмы.
Представители народов ШОС показали свои национальные костюмы.
© Sputnik/Зафар Халилов
Гости Самарканда могли насладиться национальными песнями и танцами.
Гости Самарканда могли насладиться национальными песнями и танцами.
© Sputnik/Зафар Халилов
Яркое разнообразие костюмов и образов не оставило гостей равнодушными.
Яркое разнообразие костюмов и образов не оставило гостей равнодушными.
© Sputnik/Зафар Халилов
Здесь же можно было приобрести национальные сувениры.
Здесь же можно было приобрести национальные сувениры.
© Sputnik/Зафар Халилов
Презентация культурных центров - отличный шанс познакомиться с культурой народов ШОС.
Презентация культурных центров - отличный шанс познакомиться с культурой народов ШОС.
© Sputnik/Зафар Халилов
В Самарканде развернулась ярмарка национальных сувениров разных стран.
В Самарканде развернулась ярмарка национальных сувениров разных стран.
© Sputnik/Зафар Халилов
В Самарканде развернулась ярмарка национальных сувениров разных стран.
В Самарканде развернулась ярмарка национальных сувениров разных стран.
© Sputnik/Зафар Халилов
Свои национальные костюмы представили культурные центры стран ближнего и дальнего зарубежья.
Свои национальные костюмы представили культурные центры стран ближнего и дальнего зарубежья.
© Sputnik/Зафар Халилов
Свои национальные костюмы представили культурные центры стран ближнего и дальнего зарубежья.
Свои национальные костюмы представили культурные центры стран ближнего и дальнего зарубежья.
© Sputnik/Зафар Халилов
Представители народов ШОС показали свои национальные костюмы.
Представители народов ШОС показали свои национальные костюмы.
© Sputnik/Зафар Халилов
Основная культурная программа запланирована на вечер.
Основная культурная программа запланирована на вечер.