Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20220915/foto-yarkoe-raznoobrazie-narodov-shos---festival-kultur-v-samarkande-28181883.html
Фото: яркое разнообразие народов ШОС - фестиваль культур в Самарканде
Фото: яркое разнообразие народов ШОС - фестиваль культур в Самарканде
В рамках проходящего в Самарканде саммита глав государств-членов ШОС, культурные центры каждой из них представили свою культурную программу. Разнообразие костюмов и образов - в фотоподборке Sputnik.
2022-09-15T23:00+0500
2022-09-15T23:00+0500
фото
самарканд
саммит
шос
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28171851_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3ee6d7c12476c371f214ae5983993e29.jpg
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28171851_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4dd60ceae8b08ff1e6ffc4f36e2018e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан самарканд саммит шанхайской организации сотрудничества культурные центры национальные костюмы культура сувениры концертная программа
узбекистан самарканд саммит шанхайской организации сотрудничества культурные центры национальные костюмы культура сувениры концертная программа

Фото: яркое разнообразие народов ШОС - фестиваль культур в Самарканде

23:00 15.09.2022
Подписаться на
НовостиTelegram
В рамках проходящего в Самарканде саммита глав государств-членов ШОС, культурные центры каждой из них представили свою культурную программу. Разнообразие костюмов и образов - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik/Зафар Халилов

В рамках саммита ШОС культурные центры стран-участиц организации представили культурную программу

В рамках саммита ШОС культурные центры стран-участиц организации представили культурную программу - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik/Зафар Халилов

В рамках саммита ШОС культурные центры стран-участиц организации представили культурную программу

© Sputnik/Зафар Халилов

Представители народов ШОС показали свои национальные костюмы.

Представители народов ШОС показали свои национальные костюмы. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik/Зафар Халилов

Представители народов ШОС показали свои национальные костюмы.

© Sputnik/Зафар Халилов

Гости Самарканда могли насладиться национальными песнями и танцами.

Гости Самарканда могли насладиться национальными песнями и танцами. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik/Зафар Халилов

Гости Самарканда могли насладиться национальными песнями и танцами.

© Sputnik/Зафар Халилов

Яркое разнообразие костюмов и образов не оставило гостей равнодушными.

Яркое разнообразие костюмов и образов не оставило гостей равнодушными. - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik/Зафар Халилов

Яркое разнообразие костюмов и образов не оставило гостей равнодушными.

© Sputnik/Зафар Халилов

Здесь же можно было приобрести национальные сувениры.

Здесь же можно было приобрести национальные сувениры. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik/Зафар Халилов

Здесь же можно было приобрести национальные сувениры.

© Sputnik/Зафар Халилов

Презентация культурных центров - отличный шанс познакомиться с культурой народов ШОС.

Презентация культурных центров - отличный шанс познакомиться с культурой народов ШОС. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik/Зафар Халилов

Презентация культурных центров - отличный шанс познакомиться с культурой народов ШОС.

© Sputnik/Зафар Халилов

В Самарканде развернулась ярмарка национальных сувениров разных стран.

В Самарканде развернулась ярмарка национальных сувениров разных стран. - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik/Зафар Халилов

В Самарканде развернулась ярмарка национальных сувениров разных стран.

© Sputnik/Зафар Халилов

В Самарканде развернулась ярмарка национальных сувениров разных стран.

В Самарканде развернулась ярмарка национальных сувениров разных стран. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik/Зафар Халилов

В Самарканде развернулась ярмарка национальных сувениров разных стран.

© Sputnik/Зафар Халилов

Свои национальные костюмы представили культурные центры стран ближнего и дальнего зарубежья.

Свои национальные костюмы представили культурные центры стран ближнего и дальнего зарубежья. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik/Зафар Халилов

Свои национальные костюмы представили культурные центры стран ближнего и дальнего зарубежья.

© Sputnik/Зафар Халилов

Свои национальные костюмы представили культурные центры стран ближнего и дальнего зарубежья.

Свои национальные костюмы представили культурные центры стран ближнего и дальнего зарубежья. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik/Зафар Халилов

Свои национальные костюмы представили культурные центры стран ближнего и дальнего зарубежья.

© Sputnik/Зафар Халилов

Представители народов ШОС показали свои национальные костюмы.

Представители народов ШОС показали свои национальные костюмы. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik/Зафар Халилов

Представители народов ШОС показали свои национальные костюмы.

© Sputnik/Зафар Халилов

Основная культурная программа запланирована на вечер.

Основная культурная программа запланирована на вечер. - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik/Зафар Халилов

Основная культурная программа запланирована на вечер.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0