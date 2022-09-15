https://uz.sputniknews.ru/20220915/kak-budut-realizovyvat-dogovor-o-dobrososedstve-stran-shos--mnenie-eksperta-28110068.html

Как будут реализовывать Договор о добрососедстве стран ШОС – мнение эксперта

Как будут реализовывать Договор о добрососедстве стран ШОС – мнение эксперта

В Самарканде 15-16 сентября проходит саммит глав государств-членов ШОС, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.

2022-09-15T07:32+0500

2022-09-15T07:32+0500

2022-09-15T07:32+0500

видео

шос

договор

эксперт

мнение эксперта

самарканд

саммит

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президент

лидер

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Ранее министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что национальные координаторы государств-членов ШОС согласовали большой пакет документов предстоящего саммита, который призван продемонстрировать динамичное развитие организации, ее растущий потенциал и способность адекватно и эффективно отвечать на современные вызовы.В частности, на саммите обсуждают комплексный план по реализации Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС, согласование которого началось по инициативе председательства Узбекистана ШОС. Проект документа был заблаговременно подготовлен узбекской стороной и передан на предварительное рассмотрение государств-членов.Что может включать в себя этот проект корреспонденту Sputnik Узбекистан Алине Ниязбакиевой рассказывает эксперт, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Эксперт отмечает, что в данное время перед ШОС стоит задача расширить свой формат. По его словам, в прошлом перед Организацией стояла необходимость сосредоточиться на вопросах безопасности и безопасного транзита, однако в данное время перед ней стоят новые задачи.О том, как страны государства ШОС могут взаимодействовать в сфере противодействия международному терроризму и сотрущдничать в предупреждении чрезвычайных ситуаций, а также каким образом государства члены Организации способны увеличить взаимный товарооборота – смотрите в нашем видео.

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2022

Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алина Ниязбакиева

как будут реализовывать договор о добрососедстве стран шос мнение эксперта в самарканде 15 16 сентября проходит саммит глав государств членов шос в котором принимают участие лидеры государств членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты когда проект по реализации договора о долгосрочном сотрудничестве дружбе 2023 2027 никита мендкович