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Как выглядит Самарканд перед началом совета глав государств ШОС — фоторепортаж
Как выглядит Самарканд перед началом совета глав государств ШОС — фоторепортаж
Улицы, украшенные флагами, зеленые парки - как выглядит Самарканд за несколько часов до начала совета глав государств ШОС?
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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. В Самарканде сегодня стартует совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Известно, что местным жителям на период проведения саммита — 15-16 сентября — дали выходные.Как выглядит город перед началом столь масштабного события, — смотрите в фотоленте Sputnik.
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самарканд шос как выглядит улицы есть ли туристы

Как выглядит Самарканд перед началом совета глав государств ШОС — фоторепортаж

08:56 15.09.2022
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Улицы, украшенные флагами, зеленые парки — как выглядит Самарканд за несколько часов до начала совета глав государств ШОС?
ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. В Самарканде сегодня стартует совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Известно, что местным жителям на период проведения саммита — 15-16 сентября — дали выходные.
Как выглядит город перед началом столь масштабного события, — смотрите в фотоленте Sputnik.
© Sputnik/Зафар Халилов

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
1/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.

© Sputnik/Зафар Халилов

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
2/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.

© Sputnik/Зафар Халилов

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
3/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.

© Sputnik/Зафар Халилов

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
4/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.

© Sputnik/Зафар Халилов

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
5/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.

© Sputnik/Зафар Халилов

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
6/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.

© Sputnik/Зафар Халилов

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
7/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.

© Sputnik/Зафар Халилов

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
8/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.

© Sputnik/Зафар Халилов

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
9/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.

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