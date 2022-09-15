https://uz.sputniknews.ru/20220915/kak-vyglyadit-samarkand-pered-nachalom-soveta-glav-gosudarstv-shos--fotoreportaj-28120394.html
Как выглядит Самарканд перед началом совета глав государств ШОС — фоторепортаж
Как выглядит Самарканд перед началом совета глав государств ШОС — фоторепортаж
Улицы, украшенные флагами, зеленые парки - как выглядит Самарканд за несколько часов до начала совета глав государств ШОС?
2022-09-15T08:56+0500
2022-09-15T08:56+0500
2022-09-15T08:56+0500
фото
шос
самарканд
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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. В Самарканде сегодня стартует совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Известно, что местным жителям на период проведения саммита — 15-16 сентября — дали выходные.Как выглядит город перед началом столь масштабного события, — смотрите в фотоленте Sputnik.
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самарканд шос как выглядит улицы есть ли туристы
самарканд шос как выглядит улицы есть ли туристы
Как выглядит Самарканд перед началом совета глав государств ШОС — фоторепортаж
Улицы, украшенные флагами, зеленые парки — как выглядит Самарканд за несколько часов до начала совета глав государств ШОС?
ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. В Самарканде сегодня стартует совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Известно, что местным жителям на период проведения саммита — 15-16 сентября — дали выходные.
Как выглядит город перед началом столь масштабного события, — смотрите в фотоленте Sputnik.
© Sputnik/Зафар Халилов
Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.
Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.
© Sputnik/Зафар Халилов
Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.
Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.
© Sputnik/Зафар Халилов
Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.
Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.
© Sputnik/Зафар Халилов
Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.
Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.
© Sputnik/Зафар Халилов
Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.
Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.
© Sputnik/Зафар Халилов
Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.
Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.
© Sputnik/Зафар Халилов
Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.
Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.
© Sputnik/Зафар Халилов
Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.
Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.
© Sputnik/Зафар Халилов
Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.
Утро перед началом совета глав государств ШОС в Самарканде.