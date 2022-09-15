https://uz.sputniknews.ru/20220915/kakimi-osnovnymi-resursami-obladayut-strany-shos-28113681.html
Какими основными ресурсами обладают страны ШОС
Какими основными ресурсами обладают страны ШОС
Все об основных ресурсах государств Шанхайской организации сотрудничества - в нашей инфографике.
2022-09-15T19:30+0500
2022-09-15T19:30+0500
2022-09-15T19:30+0500
инфографика
шос
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2022
Новости
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Sputnik Узбекистан
какими основными ресурсами обладают страны шос все об основных ресурсах государств шанхайской организации сотрудничества шос что такое сколько человек территория ввп какая
какими основными ресурсами обладают страны шос все об основных ресурсах государств шанхайской организации сотрудничества шос что такое сколько человек территория ввп какая
Какими основными ресурсами обладают страны ШОС
Все об основных ресурсах государств Шанхайской организации сотрудничества — в нашей инфографике.