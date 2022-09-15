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https://uz.sputniknews.ru/20220915/kakimi-osnovnymi-resursami-obladayut-strany-shos-28113681.html
Какими основными ресурсами обладают страны ШОС
Какими основными ресурсами обладают страны ШОС
Все об основных ресурсах государств Шанхайской организации сотрудничества - в нашей инфографике.
2022-09-15T19:30+0500
2022-09-15T19:30+0500
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какими основными ресурсами обладают страны шос все об основных ресурсах государств шанхайской организации сотрудничества шос что такое сколько человек территория ввп какая
какими основными ресурсами обладают страны шос все об основных ресурсах государств шанхайской организации сотрудничества шос что такое сколько человек территория ввп какая

Какими основными ресурсами обладают страны ШОС

19:30 15.09.2022
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Все об основных ресурсах государств Шанхайской организации сотрудничества — в нашей инфографике.
Основные ресурсы стран ШОС - Sputnik Узбекистан
Основные ресурсы стран ШОС - Sputnik Узбекистан
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