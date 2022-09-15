https://uz.sputniknews.ru/20220915/nije-chem-v-kazarme-ministr-polshi-snizila-temperaturu-u-sebya-doma--28157253.html
Ниже, чем в казарме: министр Польши снизила температуру у себя дома
Ниже, чем в казарме: министр Польши снизила температуру у себя дома
Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на его цене.
2022-09-15T20:02+0500
2022-09-15T20:02+0500
2022-09-15T20:02+0500
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что понизила температуру в своем доме до 17 градусов, передает РИА Новости.Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков превышает 3 тыс. злотых (около $640). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.Выступая в эфире радиостанции Zet, Москва заверила, что "польским потребителям не стоит опасаться нехватки газа, электричества, угля, древесины и других источников тепла", но призвала экономить энергию. Она заявила, что в своем доме понизила температуру до 17 градусов Цельсия в общих помещениях. "К этому можно привыкнуть. Это здоровая температура для организма", - добавила министр.Для справки: согласно Уставу ВС России в жилых помещениях для военнослужащих поддерживается температура воздуха не ниже 18 градусов тепла.Читайте также:Только сумерки да снег: в ЕС готовятся к отключениям газа и электричества
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ниже чем в казарме министр польши снизила температуру у себя дома польша в апреле полностью запретила импорт угля из россии что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене холод зима газ европа отопление россия новости заявления санкции украина польша анна москва министр климата
ниже чем в казарме министр польши снизила температуру у себя дома польша в апреле полностью запретила импорт угля из россии что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене холод зима газ европа отопление россия новости заявления санкции украина польша анна москва министр климата
Ниже, чем в казарме: министр Польши снизила температуру у себя дома
Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что понизила температуру в своем доме до 17 градусов, передает РИА Новости.
Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков превышает 3 тыс. злотых (около $640). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
Выступая в эфире радиостанции Zet, Москва заверила, что "польским потребителям не стоит опасаться нехватки газа, электричества, угля, древесины и других источников тепла", но призвала экономить энергию.
"Мы должны многому научиться, если говорить о хороших навыках выключения света, обогрева на более низких температурах в помещениях общего пользования в домах. Мы можем многое сделать… разработать программу экономии", - сказала Москва.
Она заявила, что в своем доме понизила температуру до 17 градусов Цельсия в общих помещениях.
"Я это сделала еще раньше. Я снизила температуру в доме. Я функционирую в 17 градусах в общих помещениях и 19 в более используемых помещениях", - рассказала министр.
"К этому можно привыкнуть. Это здоровая температура для организма", - добавила министр.
Для справки: согласно Уставу ВС России в жилых помещениях для военнослужащих поддерживается температура воздуха не ниже 18 градусов тепла.