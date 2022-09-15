https://uz.sputniknews.ru/20220915/nije-chem-v-kazarme-ministr-polshi-snizila-temperaturu-u-sebya-doma--28157253.html

Ниже, чем в казарме: министр Польши снизила температуру у себя дома

Ниже, чем в казарме: министр Польши снизила температуру у себя дома

Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на его цене.

2022-09-15T20:02+0500

2022-09-15T20:02+0500

2022-09-15T20:02+0500

в мире

польша

уголь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/06/20785775_0:96:3300:1952_1920x0_80_0_0_4bd7952c144fac36268129db2b4d8b02.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что понизила температуру в своем доме до 17 градусов, передает РИА Новости.Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков превышает 3 тыс. злотых (около $640). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.Выступая в эфире радиостанции Zet, Москва заверила, что "польским потребителям не стоит опасаться нехватки газа, электричества, угля, древесины и других источников тепла", но призвала экономить энергию. Она заявила, что в своем доме понизила температуру до 17 градусов Цельсия в общих помещениях. "К этому можно привыкнуть. Это здоровая температура для организма", - добавила министр.Для справки: согласно Уставу ВС России в жилых помещениях для военнослужащих поддерживается температура воздуха не ниже 18 градусов тепла.Читайте также:Только сумерки да снег: в ЕС готовятся к отключениям газа и электричества

польша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ниже чем в казарме министр польши снизила температуру у себя дома польша в апреле полностью запретила импорт угля из россии что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене холод зима газ европа отопление россия новости заявления санкции украина польша анна москва министр климата