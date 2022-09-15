https://uz.sputniknews.ru/20220915/putin-i-raisi-vstretilis-na-polyax-sammita-shos---pryamaya-translyatsiya-28161701.html
Путин и Раиси встретились на полях саммита ШОС - прямая трансляция
Путин и Раиси встретились на полях саммита ШОС - прямая трансляция
Президент России Владимир Путин и глава Ирана Ибрахим Раиси проводят встречу в рамках саммита ШОС.
2022-09-15T14:31+0500
2022-09-15T14:31+0500
2022-09-15T14:32+0500
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28161568_0:0:3060:1722_1920x0_80_0_0_80b2af88fc41eb3e891e7d837d89894d.jpg
россия
2022
Новости
ru_UZhttps://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28161568_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_e8368c59de2e1b46f025e181963a4556.jpg
Sputnik Узбекистан
путин и раиси встретились на полях саммита шос прямая трансляция президент россии владимир путин и глава ирана ибрахим раиси проводят встречу в рамках саммита шос
путин и раиси встретились на полях саммита шос прямая трансляция президент россии владимир путин и глава ирана ибрахим раиси проводят встречу в рамках саммита шос
Путин и Раиси встретились на полях саммита ШОС - прямая трансляция
14:31 15.09.2022 (обновлено: 14:32 15.09.2022)
Президент России Владимир Путин и глава Ирана Ибрахим Раиси проводят встречу в рамках саммита ШОС.