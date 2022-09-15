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Узбекистан и Таджикистан подписали договор о сотрудничестве в сфере кино - видео
Узбекистан и Таджикистан подписали договор о сотрудничестве в сфере кино - видео
Подписание договора состоялось в четверг в малом павильоне "Узбекфильма".
2022-09-15T22:19+0500
2022-09-15T22:19+0500
2022-09-15T22:19+0500
культура
узбекистан
таджикистан
договор
сотрудничество
кино
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан подписали договор о сотрудничестве в сфере кино в рамках XIV Ташкентского международного фестиваля. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Известно, что в четверг в малом павильоне "Узбекфильм" прошло подписание договора о создании совместно исторической картины "Джами и Навои: сияние звезд". На церемонии подписания присутствовали генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов и директор киноконцерна "Таджикфильм" Махмадсаид Шохиён.Художественным руководителем данного проекта выступит Люк Бессон.Напомним, XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" проходит с 13 по 18 сентября. В нем принимают участие свыше 500 деятелей киноискусства из 40 стран мира, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. В рамках кинофестиваля будут показаны 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов.
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узбекистан и таджикистан подписали договор о сотрудничестве в сфере кино видео подписание договора состоялось в четверг в малом павильоне узбекфильма
узбекистан и таджикистан подписали договор о сотрудничестве в сфере кино видео подписание договора состоялось в четверг в малом павильоне узбекфильма
Узбекистан и Таджикистан подписали договор о сотрудничестве в сфере кино - видео
Подписание договора состоялось в четверг в малом павильоне "Узбекфильм".
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан подписали договор о сотрудничестве в сфере кино в рамках XIV Ташкентского международного фестиваля. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Известно, что в четверг в малом павильоне "Узбекфильм" прошло подписание договора о создании совместно исторической картины "Джами и Навои: сияние звезд". На церемонии подписания присутствовали генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов и директор киноконцерна "Таджикфильм" Махмадсаид Шохиён.
Художественным руководителем данного проекта выступит Люк Бессон.
Напомним, XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" проходит с 13 по 18 сентября. В нем принимают участие свыше 500 деятелей киноискусства из 40 стран мира, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. В рамках кинофестиваля будут показаны 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов.