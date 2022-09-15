https://uz.sputniknews.ru/20220915/vuchich-predupredil-o-samoy-tyajeloy-zime-v-serbii-i-evrope-s-1945-goda-28128733.html

Вучич предупредил о самой тяжелой зиме в Сербии и Европе с 1945 года

Вучич предупредил о самой тяжелой зиме в Сербии и Европе с 1945 года

Президент Сербии Александр Вучич принял участие в специальном заседании парламента.

2022-09-15T14:45+0500

2022-09-15T14:45+0500

2022-09-15T14:45+0500

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сербия

европа

зима

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Сербский президент Александр Вучич на специальном заседании парламента заявил, что страну, как и всю Европу, ожидает самая тяжелая зима после Второй мировой войны. Перед этим он предварительно напомнил, что власти Сербии прямо или косвенно не признают независимость самопровозглашенной республики Косово.Глава Сербии два дня участвовал в специальном заседании Скупщины (парламента - Sputnik) Сербии, посвященном ситуации в Косово и переговорам Белграда и Приштины, на фоне возросшего давления Запада, требований от Белграда уступок и подталкивания к признанию самопровозглашенной республики. Во вторник Вучич провел на дебатах в парламенте около 11 часов, в среду – почти 14 часов."Хочу, чтобы люди знали, что следующие 6,5 месяцев — до 31 марта — будут самыми тяжелыми для всей Европы после Второй мировой войны… Во всяком случае это станет одним из самых сложных годов для сербского народа, Сербии и ее граждан с 1945 года до сих пор", — подчеркнул сербский лидер.Он уточнил, что в рамках подготовки к зиме в сербском подземном хранилище газа Банатски-Двор и в хранилищах Венгрии к настоящему моменту зарезервировано 663 млн кубических метров газа, "чего должно хватить на два месяца" Сербии.В завершение заседания большинство депутатов Скупщины проголосовали за обсуждавшийся два дня доклад о ходе переговоров Белграда и Приштины и ситуации в Косово в период с 15 июня 2021 года до 1 сентября 2022 года. "За" проголосовали 148 человек, "против" — 57, двое воздержались из 207 человек, которые присутствовали от общего числа (250 парламентариев).

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вучич предупредил о самой тяжелой зиме в сербии и европе с 1945 года президент сербии александр вучич принял участие в специальном заседании парламента