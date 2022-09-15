https://uz.sputniknews.ru/20220915/vvp-stran-uchastnits-i-partnerov-shos-v-2021-godu---infografika-28147734.html
ВВП стран-участниц и партнеров ШОС в 2021 году - инфографика
ВВП стран-участниц и партнеров ШОС в 2021 году - инфографика
Сколько составляет валовой внутренний продукт государств-членов и партнеров ШОС - смотрите в нашей инфографике.
2022-09-15T18:50+0500
2022-09-15T18:50+0500
2022-09-15T18:50+0500
инфографика
ввп
шос
партнерство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/13/24675908_364:0:2006:924_1920x0_80_0_0_058a2d2246d8bf6dd988e99a32df1511.png
2022
Новости
ru_UZhttps://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/13/24675908_546:0:1819:955_1920x0_80_0_0_88d4fa992a2d7b415b4622eecd64ef77.png
Sputnik Узбекистан
ввп стран участниц и партнеров шос в 2021 году сколько составляет валовой внутренний продукт государств членов и партнеров шос ввп шос что такое партнеры участники кто входит история
ввп стран участниц и партнеров шос в 2021 году сколько составляет валовой внутренний продукт государств членов и партнеров шос ввп шос что такое партнеры участники кто входит история
ВВП стран-участниц и партнеров ШОС в 2021 году - инфографика
Сколько составляет валовой внутренний продукт государств-членов и партнеров ШОС - смотрите в нашей инфографике.