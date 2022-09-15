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ВВП стран-участниц и партнеров ШОС в 2021 году - инфографика
ВВП стран-участниц и партнеров ШОС в 2021 году - инфографика
Сколько составляет валовой внутренний продукт государств-членов и партнеров ШОС - смотрите в нашей инфографике.
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ВВП стран-участниц и партнеров ШОС в 2021 году - инфографика

18:50 15.09.2022
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Сколько составляет валовой внутренний продукт государств-членов и партнеров ШОС - смотрите в нашей инфографике.
ВВП стран-участниц и партнеров ШОС в 2021 году инфографика - Sputnik Узбекистан
ВВП стран-участниц и партнеров ШОС в 2021 году инфографика - Sputnik Узбекистан
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