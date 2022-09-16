https://uz.sputniknews.ru/20220916/bekmambetov-predstavil-proekt-animatsii-pro-xodju-nasreddina---video-28293703.html
Бекмамбетов представил проект анимации про Ходжу Насреддина - видео
Бекмамбетов представил проект анимации про Ходжу Насреддина - видео
В рамках Ташкентского международного кинофестиваля в столицу Узбекистана прилетел Тимур Бекмамбетов. В интервью корреспонденту Sputnik он рассказал, как создавал школу анимации и как появился мультфильм о Ходже Насреддине.
2022-09-16T23:00+0500
2022-09-16T23:00+0500
2022-09-16T23:00+0500
видео
ташкентский кинофестиваль
мультфильм
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Тимур Бекмамбетов в рамках образовательной программы XIV Ташкентского международного фестиваля представил анимационный фильм о приключениях Ходжи Насреддина.В интервью корреспонденту Sputnik он рассказал о том, как создавал школу анимации совместно с Агентством кинематографии республики и как появился мультфильм о Ходже Насреддине, созданный 15 выпускниками этой студии.Сюжет анимационного фильма повествует о том, как трусоватого и покорного Ишака, мечтающего о спокойной жизни в конюшне, судьба вручает в руки безумного бродяги Ходжи Насреддина. Это история о главных ценностях в нашей жизни - о настоящей дружбе и вечной любви, а еще о восхитительном, сказочном и чарующем Востоке.В прошлом году совместно с Агентством кинематографии Узбекистана Тимур Бекмамбетов открыл в Ташкенте школу анимации, и мультфильм о Ходже Насреддине стал первым проектом, который реализуют 15 выпускников этой школы.В рамках мероприятия был объявлен старт второго этапа набора студентов. А также рассказали об открытии еще трёх анимационных школ в Бухаре, Ташкенте и Хиве.Планируется, что "Ходжа Насреддин" выйдет в прокат весной 2024 года, а его продолжением станет анимационный сериал "1001 день Ишака Ходжи Насреддина".Вдохновиал создателей на съемки мультфильма одноименная кукольная постановка Тимура Бекмамбетова, премьера которой прошла в 2021 году в Театре Наций в Москве.
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видео тимур бекмамбетов режиссер школа анимации агентство кинематографии узбекистана мультфильм анимационный фильм ходжа насреддин ишак
видео тимур бекмамбетов режиссер школа анимации агентство кинематографии узбекистана мультфильм анимационный фильм ходжа насреддин ишак
Бекмамбетов представил проект анимации про Ходжу Насреддина - видео
В рамках Ташкентского международного кинофестиваля в столицу Узбекистана прилетел Тимур Бекмамбетов. В интервью корреспонденту Sputnik он рассказал, как создавал школу анимации и как появился мультфильм о Ходже Насреддине.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Тимур Бекмамбетов в рамках образовательной программы XIV Ташкентского международного фестиваля представил анимационный фильм о приключениях Ходжи Насреддина.
В интервью корреспонденту Sputnik он рассказал о том, как создавал школу анимации совместно с Агентством кинематографии республики и как появился мультфильм о Ходже Насреддине, созданный 15 выпускниками этой студии.
Сюжет анимационного фильма повествует о том, как трусоватого и покорного Ишака, мечтающего о спокойной жизни в конюшне, судьба вручает в руки безумного бродяги Ходжи Насреддина. Это история о главных ценностях в нашей жизни - о настоящей дружбе и вечной любви, а еще о восхитительном, сказочном и чарующем Востоке.
В прошлом году совместно с Агентством кинематографии Узбекистана Тимур Бекмамбетов открыл в Ташкенте школу анимации, и мультфильм о Ходже Насреддине стал первым проектом, который реализуют 15 выпускников этой школы.
В рамках мероприятия был объявлен старт второго этапа набора студентов. А также рассказали об открытии еще трёх анимационных школ в Бухаре, Ташкенте и Хиве.
Планируется, что "Ходжа Насреддин" выйдет в прокат весной 2024 года, а его продолжением станет анимационный сериал "1001 день Ишака Ходжи Насреддина".
Вдохновиал создателей на съемки мультфильма одноименная кукольная постановка Тимура Бекмамбетова, премьера которой прошла в 2021 году в Театре Наций в Москве.