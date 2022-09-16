https://uz.sputniknews.ru/20220916/bekmambetov-predstavil-proekt-animatsii-pro-xodju-nasreddina---video-28293703.html

Бекмамбетов представил проект анимации про Ходжу Насреддина - видео

Бекмамбетов представил проект анимации про Ходжу Насреддина - видео

В рамках Ташкентского международного кинофестиваля в столицу Узбекистана прилетел Тимур Бекмамбетов. В интервью корреспонденту Sputnik он рассказал, как создавал школу анимации и как появился мультфильм о Ходже Насреддине.

2022-09-16T23:00+0500

2022-09-16T23:00+0500

2022-09-16T23:00+0500

видео

ташкентский кинофестиваль

мультфильм

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Тимур Бекмамбетов в рамках образовательной программы XIV Ташкентского международного фестиваля представил анимационный фильм о приключениях Ходжи Насреддина.В интервью корреспонденту Sputnik он рассказал о том, как создавал школу анимации совместно с Агентством кинематографии республики и как появился мультфильм о Ходже Насреддине, созданный 15 выпускниками этой студии.Сюжет анимационного фильма повествует о том, как трусоватого и покорного Ишака, мечтающего о спокойной жизни в конюшне, судьба вручает в руки безумного бродяги Ходжи Насреддина. Это история о главных ценностях в нашей жизни - о настоящей дружбе и вечной любви, а еще о восхитительном, сказочном и чарующем Востоке.В прошлом году совместно с Агентством кинематографии Узбекистана Тимур Бекмамбетов открыл в Ташкенте школу анимации, и мультфильм о Ходже Насреддине стал первым проектом, который реализуют 15 выпускников этой школы.В рамках мероприятия был объявлен старт второго этапа набора студентов. А также рассказали об открытии еще трёх анимационных школ в Бухаре, Ташкенте и Хиве.Планируется, что "Ходжа Насреддин" выйдет в прокат весной 2024 года, а его продолжением станет анимационный сериал "1001 день Ишака Ходжи Насреддина".Вдохновиал создателей на съемки мультфильма одноименная кукольная постановка Тимура Бекмамбетова, премьера которой прошла в 2021 году в Театре Наций в Москве.

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