https://uz.sputniknews.ru/20220916/gensek-odkb-provel-peregovory-s-sekretaryami-sovetov-bezopasnosti-kyrgyzstana-i-tadjkistana-28223612.html
Генсек ОДКБ провел переговоры с секретарями СБ Кыргызстана и Таджикистана
Генсек ОДКБ провел переговоры с секретарями СБ Кыргызстана и Таджикистана
Генсек ОДКБ Станислав Зась провел переговоры с секретарями советов безопасности Кыргызстана и Таджкистана.
2022-09-16T11:02+0500
2022-09-16T11:02+0500
2022-09-16T11:02+0500
в мире
станислав зась
одкб
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Секретари советов безопасности Кыргызстана и Таджикистана высказались за немедленно прекращение огня и проведение переговоров для урегулирования конфликта мирным путем. Об этом стало известно по итогам переговоров, которые провел генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщает Sputnik Кыргызстан.Ранее стало известно, что главы приграничных областей Кыргызстана и Таджикистана запланировали провести встречу для обсуждения ситуации на границе. Об этом заявили в погранслужбе (ПС ГКНБ) Кыргызстана.Напомним, 16 сентября представители погранслужб Кыргызстана и Таджикистана заявили о возобновлении обстрела границы.
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кыргызстан таджикистан последние новости что происходит
Генсек ОДКБ провел переговоры с секретарями СБ Кыргызстана и Таджикистана
Генсек ОДКБ Станислав Зась провел переговоры с секретарями советов безопасности Кыргызстана и Таджкистана.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Секретари советов безопасности Кыргызстана и Таджикистана высказались за немедленно прекращение огня и проведение переговоров для урегулирования конфликта мирным путем. Об этом стало известно по итогам переговоров, которые провел генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Ранее стало известно, что главы приграничных областей Кыргызстана и Таджикистана запланировали провести встречу для обсуждения ситуации на границе. Об этом заявили в погранслужбе (ПС ГКНБ) Кыргызстана.
Напомним, 16 сентября представители погранслужб Кыргызстана и Таджикистана заявили о возобновлении обстрела границы.