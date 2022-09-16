https://uz.sputniknews.ru/20220916/glavy-pogranichnyx-oblastey-kyrgyzstana-i-tadjikistana-provedut-peregovory---podrobnosti-28209018.html

Главы пограничных областей Кыргызстана и Таджикистана проведут переговоры — подробности

Главы пограничных областей Кыргызстана и Таджикистана проведут переговоры — подробности

Главы Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана запланировали встречу для обсуждения ситуации на границе. 16.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-16T09:15+0500

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Главы приграничных областей Кыргызстана и Таджикистана планируют провести встречу для обсуждения ситуации на границе. Об этом заявили в погранслужбе (ПС ГКНБ) Кыргызстана, передает корреспондент Sputnik Кыргызстан."На КПП "Кызыл-Бель" запланировано проведение встречи глав Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана", — сообщили в ПС ГКНБ Кыргызстана.Напомним, 16 сентября представители погранслужб Кыргызстана и Таджикистана заявили о возобновлении обстрела границы.Как заявили в ПС ГКНБ Кыргызстана, "нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе Баткенской области".В свою очередь, Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана заявил, что кыргызские пограничники, нарушив договоренность, обстреляли таджикскую погранзаставу."Наряду с этим военнослужащие Киргизии с применением тяжелого орудия и минометов совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Ало, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кульканд в поселке Чоркух города Исфара, а также Хистеварз и Овчикалача Бободжон Гафуровского района", — сообщается в заявлении, которое цитирует РИА Новости.

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