https://uz.sputniknews.ru/20220916/kak-opredelit-rak-po-izmeneniyam-v-polosti-rta-28205379.html

Как определить рак по изменениям в полости рта

Как определить рак по изменениям в полости рта

Ученые назвали способы определения рака по изменениям на языке, деснах и щеках.

2022-09-16T07:00+0500

2022-09-16T07:00+0500

2022-09-16T07:00+0500

это интересно

рак

ученые

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Симптомы онкологических заболеваний можно выявить по изменениям в полости рта, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Express.Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) и Американское онкологическое общество (ACS) считают, что тревогу должны вызывать язвы или нарывы, которые сохраняются дольше недели, онемения, пятна красного и белого цвета на деснах, языке, внутренней стороне щек или изменения в речи. Такие симптомы могут сигнализировать о раке горла или ротовой полости.Рак полости рта обычно проявляется на языке, щеках, губах и деснах. В редких случаях его следы заметны на миндалинах или в трахее.Язвы и нарывы могут появляться в ротовой полости и по причине аллергии либо из-за стресса или тревоги. NHS рекомендует посетить специалиста в том случае, если они не проходят более трех недель, продолжают появляться, находятся ближе к горлу, по размеру больше чем обычно, кровоточат, сильнее болят и краснеют.Симптомы онкологии горла схожи с раком ротовой полости, но к ним добавляются опухоль и боли в челюсти, изменения голоса, ощущение кома в горле. В ACS отмечают, что признаки онкологии могут свидетельствовать как о других типах рака, так и о сторонних болезнях.Одной из главных причин этих типов рака являются вредные привычки — употребление алкоголя и курение. Чтобы избежать развития болезней, специалисты рекомендуют диету с большим количеством овощей и фруктов.

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