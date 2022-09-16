https://uz.sputniknews.ru/20220916/kategoricheski-s-goblinym-kakoe-buduschee-u-shos--video-28205707.html

"Категорически с Гоблиным": какое будущее у ШОС — видео

"Категорически с Гоблиным": какое будущее у ШОС — видео

Многие страны не хотят иметь ничего общего с Западом, поэтому обращают свое внимание в сторону более справедливых объединений, уверен переводчик и публицист Дмитрий Пучков.

2022-09-16T08:02+0500

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видео

шос

запад

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За Шанхайской организацией сотрудничества большое будущее, уверен переводчик и публицист Дмитрий Пучков.На саммит организации в Самарканде собрались лидеры половины населения Земли. Многие страны не хотят иметь ничего общего с Западом и блоком НАТО, поэтому обращают свое внимание в сторону более справедливых объединений.При этом, отмечает он, эти страны уверенно хотят торговать и дружить с Россией — поставлять товары и технологии.В то же время Запад хочет "порвать экономику России в клочья"? Это делается для того, чтобы вызвать в России всенародное возмущение и государственный переворот. Без этого ЕС и США не могут никого победить.Чего боятся европейцы? Кто такие "гиены Европы" и что им нужно от немцев? Почему европейские элиты уничтожают свои страны во благо США? Устоят ли Венгрия и Турция под давлением Запада и чем будет заниматься в России новый посол США? Обо всем этом — в нашем видео.

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