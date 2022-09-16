https://uz.sputniknews.ru/20220916/kyrgyzstan-i-tadjikistan-proveli-peregovory-iz-za-situatsii-na-kyrgyzsko-tadjikskoy-granitse-28211211.html
Кыргызстан и Таджикистан провели переговоры из-за ситуации на кыргызско-таджикской границе
Кыргызстан и Таджикистан провели переговоры из-за ситуации на кыргызско-таджикской границе
В пятницу представители погранслужб Кыргызстана и Таджикистана заявили о возобновлении обстрела границы.
2022-09-16T09:40+0500
2022-09-16T09:40+0500
2022-09-16T10:36+0500
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Кыргызстан и Таджикистан провели переговоры из-за ситуации на кыргызско-таджикской границе, сообщает МИД Кыргызстана.Напомним, 16 сентября представители погранслужб Кыргызстана и Таджикистана заявили о возобновлении обстрела границы.Как заявили в ПС ГКНБ Кыргызстана, "нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе Баткенской области".В свою очередь, Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана заявил, что кыргызские пограничники, нарушив договоренность, обстреляли таджикскую погранзаставу."Наряду с этим военнослужащие Киргизии с применением тяжелого орудия и минометов совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Ало, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кульканд в поселке Чоркух города Исфара, а также Хистеварз и Овчикалача Бободжон Гафуровского района", — сообщается в заявлении, которое цитирует РИА Новости.
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MIA „Rosiya Segodnya“
кыргызстан и таджикистан провели переговоры из за ситуации на кыргызско таджикской границе в пятницу представители погранслужб кыргызстана и таджикистана заявили о возобновлении обстрела границы
кыргызстан и таджикистан провели переговоры из за ситуации на кыргызско таджикской границе в пятницу представители погранслужб кыргызстана и таджикистана заявили о возобновлении обстрела границы
Кыргызстан и Таджикистан провели переговоры из-за ситуации на кыргызско-таджикской границе
09:40 16.09.2022 (обновлено: 10:36 16.09.2022)
В пятницу представители погранслужб Кыргызстана и Таджикистана заявили о возобновлении обстрела границы.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Кыргызстан и Таджикистан провели переговоры из-за ситуации на кыргызско-таджикской границе, сообщает МИД Кыргызстана.
Напомним, 16 сентября представители погранслужб Кыргызстана и Таджикистана заявили о возобновлении обстрела границы.
Как заявили в ПС ГКНБ Кыргызстана, "нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе Баткенской области".
В свою очередь, Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана заявил, что кыргызские пограничники, нарушив договоренность, обстреляли таджикскую погранзаставу.
"Наряду с этим военнослужащие Киргизии с применением тяжелого орудия и минометов совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Ало, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кульканд в поселке Чоркух города Исфара, а также Хистеварз и Овчикалача Бободжон Гафуровского района", — сообщается в заявлении, которое цитирует РИА Новости.