https://uz.sputniknews.ru/20220916/kyrgyzstan-obvinil-tadjikistan-v-verolomnom-napadenii-28207339.html

Что происходит на границе Кыргызстана и Таджикистана — данные кыргызской погранслужбы

Что происходит на границе Кыргызстана и Таджикистана — данные кыргызской погранслужбы

Обстрелы позиций Кыргызстана возобновились, сообщили в кыргызской погранслужбе Госкомитета Нацбезопасности.

2022-09-16T08:27+0500

2022-09-16T08:27+0500

2022-09-16T09:39+0500

в мире

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Кыргызстан обвинил Таджикистан в нарушении всех договоренностей и вероломном нападении на пограничные и гражданские объекты. Такое заявление сделал пресс-центр погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Кыргызстана 16 сентября.Данное заявление было сделано в связи с тем, что таджикская сторона начала обстрел позиций Кыргызстана, включая погранзаставу, сообщила погранслужба."Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики заявляет, что, нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе Баткенской области", — сказано в заявлении.Также сообщается, что погранслужба "выражает крайнюю озабоченность развитием обстановки на кыргызско-таджикском участке госграницы и отмечает участившиеся провокации на государственной границе, активное участие в вооруженных конфликтах лиц, не идентифицированных как военнослужащие пограничных войск Таджикистана, проводящих агитацию и пропаганду идей, направленных на разжигание и нетерпимость к гражданам и военнослужащим Кыргызской Республики".Все это является "наглядным нарушением договоренностей о стабилизации обстановки на госгранице" и "способствует эскалации вооруженных столкновений, что приводит как к человеческим жертвам, так и наносит ущерб гражданской инфраструктуре обеих стран", заявили в ведомстве.ПС ГКНБ Кыргызстана призвала таджикскую сторону "прекратить огонь и направить все усилия на деэскалацию вооруженного конфликта и поддержание мира и стабильности на совместно охраняемой границе".Как сообщает Sputnik Кыргызстан, жители приграничных сел Борбордук, Арка, Жаштык и Достук Лейлекского района эвакуируются вглубь территории Кыргызстана.Напомним, 14 сентября ПС ГКНБ Кыргызстана сообщала о перестрелке между пограничниками двух государств в местности Булак-Баши. Как объяснили ситуацию в Кыргызстане, она началась из-за того, что пограничный наряд Таджикистана занял боевые позиции на участке границы.Позже между военными двух стран началась еще одна перестрелка — уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья — в районе села Самаркандек. К вечеру среды сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил от границы.

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