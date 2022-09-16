https://uz.sputniknews.ru/20220916/pochemu-shos-zainteresovano-v-razvitii-afganistana--video-28205532.html

Почему ШОС заинтересовано в развитии Афганистана — видео

Почему ШОС заинтересовано в развитии Афганистана — видео

В Афганистане после бегства американских военных формируется подпольный рынок оружия. Эксперт рассказал какие угрозы это несет странам региона и как можно исправить ситуацию.

2022-09-16T07:31+0500

2022-09-16T07:31+0500

2022-09-16T08:09+0500

видео

шос

афганистан

эксперт

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В Афганистане формируется подпольный рынок оружия, об этом на брифинге заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.Такая ситуация может привести к тому, что экстремистские группировки получат доступ к огромному арсеналу, поделился мнением в интервью Sputnik научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.Усиление этих формирований может угрожать соседним с Афганистаном постсоветским государствам, считает эксперт.По его словам, на черный рынок Центральной Азии после бегства американских военных попадает в основном легкое стрелковое оружие. Сейчас его тысячи единиц, а также миллионы патронов.Экстремисты увеличивают свою боевую мощь, в худшем случае они могут попробовать атаковать военные подразделения.Крамник уверен, спецслужбы стран-членов ШОС должны обмениваться информацией и налаживать контакты с "Талибаном"* . Это позволит пресекать поставки крупных партий оружия.Полностью же ликвидировать оружейную торговлю поможет существенное развитие Афганистана. Однако в обозримом будущем это невозможно.В чем причины формирования черного рынка оружия в Афганистане? Как действия США разжигают очередной кризис в регионе? Какие шаги стран-участниц ШОС могут стабилизировать ситуацию в Афганистане? Обо всем этом – в нашем видео.* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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