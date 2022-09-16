https://uz.sputniknews.ru/20220916/pochemu-shos-zainteresovano-v-razvitii-afganistana--video-28205532.html
Почему ШОС заинтересовано в развитии Афганистана — видео
Почему ШОС заинтересовано в развитии Афганистана — видео
В Афганистане после бегства американских военных формируется подпольный рынок оружия. Эксперт рассказал какие угрозы это несет странам региона и как можно исправить ситуацию.
2022-09-16T07:31+0500
2022-09-16T07:31+0500
2022-09-16T08:09+0500
видео
шос
афганистан
эксперт
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В Афганистане формируется подпольный рынок оружия, об этом на брифинге заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.Такая ситуация может привести к тому, что экстремистские группировки получат доступ к огромному арсеналу, поделился мнением в интервью Sputnik научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.Усиление этих формирований может угрожать соседним с Афганистаном постсоветским государствам, считает эксперт.По его словам, на черный рынок Центральной Азии после бегства американских военных попадает в основном легкое стрелковое оружие. Сейчас его тысячи единиц, а также миллионы патронов.Экстремисты увеличивают свою боевую мощь, в худшем случае они могут попробовать атаковать военные подразделения.Крамник уверен, спецслужбы стран-членов ШОС должны обмениваться информацией и налаживать контакты с "Талибаном"* . Это позволит пресекать поставки крупных партий оружия.Полностью же ликвидировать оружейную торговлю поможет существенное развитие Афганистана. Однако в обозримом будущем это невозможно.В чем причины формирования черного рынка оружия в Афганистане? Как действия США разжигают очередной кризис в регионе? Какие шаги стран-участниц ШОС могут стабилизировать ситуацию в Афганистане? Обо всем этом – в нашем видео.* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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почему шос развитие афганистан бегство американских военых подпольный рынок оружия какие угрозы как исправить ситуацию видео
почему шос развитие афганистан бегство американских военых подпольный рынок оружия какие угрозы как исправить ситуацию видео
Почему ШОС заинтересовано в развитии Афганистана — видео
07:31 16.09.2022 (обновлено: 08:09 16.09.2022)
В Афганистане после бегства американских военных формируется подпольный рынок оружия. Эксперт рассказал какие угрозы это несет странам региона и как можно исправить ситуацию.
В Афганистане формируется подпольный рынок оружия, об этом на брифинге заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Такая ситуация может привести к тому, что экстремистские группировки получат доступ к огромному арсеналу, поделился мнением в интервью Sputnik научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.
Усиление этих формирований может угрожать соседним с Афганистаном постсоветским государствам, считает эксперт.
По его словам, на черный рынок Центральной Азии после бегства американских военных попадает в основном легкое стрелковое оружие. Сейчас его тысячи единиц, а также миллионы патронов.
Экстремисты увеличивают свою боевую мощь, в худшем случае они могут попробовать атаковать военные подразделения.
Крамник уверен, спецслужбы стран-членов ШОС должны обмениваться информацией и налаживать контакты с "Талибаном"* . Это позволит пресекать поставки крупных партий оружия.
Полностью же ликвидировать оружейную торговлю поможет существенное развитие Афганистана. Однако в обозримом будущем это невозможно.
В чем причины формирования черного рынка оружия в Афганистане? Как действия США разжигают очередной кризис в регионе? Какие шаги стран-участниц ШОС могут стабилизировать ситуацию в Афганистане? Обо всем этом – в нашем видео.
* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность