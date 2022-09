https://uz.sputniknews.ru/20220916/uzbekistanskie-abiturienty-poznakomyatsya-s-programmami-40-zarubejnyx-vuzov--28209516.html

Узбекистанские абитуриенты познакомятся с программами 40 зарубежных вузов

Стартует Международная выставка "Образование и профессия 2022".

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Узбекистане с 26 сентября стартует Международная выставка "Образование и профессия 2022" в восьми городах республики. Об этом сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на компанию My Fair.Мероприятия помогут абитуриентам Узбекистана выбрать подходящее высшее учебное заведение. Школьники и абитуриенты получат всю информацию и узнают о возможностях поступления в аккредитованные международные вузы как на грантовой, так и на базовой основе.А также многие из них смогут сдать экзамены и предварительное тестирование на местах и определиться, куда они смогут поступить и где начать обучение уже осенью 2023 года.На мероприятии будут представлены более 40 вузов со всего мира, в том числе: "Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)", "Bucheon University in Tashkent", "КИМЕП" университет в Алматы, Российский педагогический им. А. И. Герцена, "Стамбульский университет Айдын", "Первый Московский государственный медицинский им. И. М. Сеченова", "Назарбаев Университет", "Казахский национальный педагогический им. Абая", "Webster University in Tashkent", Белорусский государственный университет и многие другие.Ежегодная международная выставка "Образование и профессия" в этом году будет проводиться: в Фергане - 26 сентября, в Андижане - 28 сентября, в Намангане - 30, сентября, в Самарканде - 17 октября, в Навои - 19 октября, в Бухаре - 21 октября, в Ургенче - 24 октября с 10 до 15 часов в "Центре молодежи". В Ташкенте выставка пройдет в гостинице "International Hotel Tashkent" с 10 до 17.У школьников и абитуриентов будет возможность напрямую пообщаться с представителями учебных заведений и задать вопросы о процессе и формате обучения.Вход на выставку бесплатный по предварительной регистрации по ссылке: https://forms.gle/DbDcwvvuDfMtgAz27.Партнерами и организаторами выставки являются: Агентство по делам молодежи Республики Узбекистан, Министерство народного образования РУз., представительство "Россотрудничество", национальный офис "ЭРАЗМУС+", ФГБУ "ГЛАВЭКСПЕРТЦЕНТР", представительство Татарстана в Узбекистане, консалтинговые компании "EVA CONSULTING" и "РОСОБРАЗОВАНИЕ".

