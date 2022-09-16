https://uz.sputniknews.ru/20220916/v-tadjikistane-zayavili-chto-pogranichniki-kyrgyzstana-narushayut-dogovorennosti-28207670.html

Таджикистан сделал заявление по ситуации на границе

Таджикистан сделал заявление по ситуации на границе

Как заявили в госкомитете нацбезопасности Таджикистана, пограничники Кыргызстана нарушили договоренность, обстреляв таджикскую погранзаставу.

2022-09-16T08:34+0500

2022-09-16T08:34+0500

2022-09-16T09:39+0500

в мире

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана заявил, что кыргызские пограничники, нарушив договоренность, обстреляли таджикскую погранзаставу."Наряду с этим военнослужащие Киргизии с применением тяжелого орудия и минометов совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Ало, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кульканд в поселке Чоркух города Исфара, а также Хистеварз и Овчикалача Бободжон Гафуровского района", — сообщается в заявлении, которое цитирует РИА Новости.Накануне в ходе переговоров стороны договорились отвести технику от периметра границы в районе проселков Ворух и Чоркух, однако кыргызские военные, как утверждает таджикская сторона, этого не сделали.Ранее пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана заявила, что Таджикистан нарушает договоренности и "вероломно" атаковала пограничные и гражданские объекты республики.Напомним, 14 сентября ПС ГКНБ Кыргызстана сообщала о перестрелке между пограничниками двух государств в местности Булак-Баши. Как объяснили ситуацию в Кыргызстане, она началась из-за того, что пограничный наряд Таджикистана занял боевые позиции на участке границы.Позже между военными двух стран началась еще одна перестрелка — уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья — в районе села Самаркандек. К вечеру среды сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил от границы.

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