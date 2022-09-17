Экономика, торговля, энергоресурсы – ключевые показатели ШОС

ВВП стран ШОС в 2021 году составил $23,5 трлн. ВВП стран ШОС в 2021 году составил $23,5 трлн.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом ВВП стран ШОС увеличился на 7,8% против 5,8% роста мирового ВВП. В 2021 году по сравнению с 2020 годом ВВП стран ШОС увеличился на 7,8% против 5,8% роста мирового ВВП.

Доля в мировом ВВП стран ШОС в 2021 году составила 24,5%. Для сравнения в 2016 году доля стран, которые в настоящее время входят в ШОС, в мировом ВВП составляла 20,7%. Доля в мировом ВВП стран ШОС в 2021 году составила 24,5%. Для сравнения в 2016 году доля стран, которые в настоящее время входят в ШОС, в мировом ВВП составляла 20,7%.

По данным Международного валютного фонда, за 2021 год по паритету покупательной способности, ВВП стран, входящих на сегодня в ШОС, составляет 31,2% ВВП мира. Эта доля выросла в 1,8 раза с момента создания организации в 2001 году. По данным Международного валютного фонда, за 2021 год по паритету покупательной способности, ВВП стран, входящих на сегодня в ШОС, составляет 31,2% ВВП мира. Эта доля выросла в 1,8 раза с момента создания организации в 2001 году.

В 2020 году страны ШОС получили 27% мировых прямых чистых иностранных инвестиций (foreign direct investment net inflows). В 2015 году – 11,2%. В 2020 году страны ШОС получили 27% мировых прямых чистых иностранных инвестиций (foreign direct investment net inflows). В 2015 году – 11,2%.

Доля в мировом экспорте стран ШОС в 2021 году – 17,6%. В 2016 году – 15,1%. Доля в мировом экспорте стран ШОС в 2021 году – 17,6%. В 2016 году – 15,1%.

Доля в мировом импорте стран ШОС в 2021 году – 16,3%. В 2016 году – 14.2%. Доля в мировом импорте стран ШОС в 2021 году – 16,3%. В 2016 году – 14.2%.

Население стран ШОС в 2021 году составило 3,3 млрд человек или 42,5% от всего населения Земли. Население стран ШОС в 2021 году составило 3,3 млрд человек или 42,5% от всего населения Земли.

Доказанные запасы газа стран ШОС – 44% от мировых и 31,4% мировой добычи. Доказанные запасы газа стран ШОС – 44% от мировых и 31,4% мировой добычи.

Доказанные запасы нефти стран ШОС – 40% от мировых и 25% добычи. Доказанные запасы нефти стран ШОС – 40% от мировых и 25% добычи.