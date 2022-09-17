Экономика, торговля, энергоресурсы – ключевые показатели ШОС
20:38 17.09.2022 (обновлено: 20:43 17.09.2022)
© SputnikФлаг ШОС
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Каковы основные экономические показатели стран ШОС, с учетом Ирана, и какое место организация занимает в мире – в нашем обзоре.
ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества стала одним из крупнейших международных объединений. Каковы ключевые показатели и место стран ШОС, с учетом Ирана, в мире, подсчитали специалисты РИА Рейтинг и агентства "Прайм" по данным Всемирного Банка, British Petroleum и Международного валютного фонда.
ВВП стран ШОС в 2021 году составил $23,5 трлн.
В 2021 году по сравнению с 2020 годом ВВП стран ШОС увеличился на 7,8% против 5,8% роста мирового ВВП.
Доля в мировом ВВП стран ШОС в 2021 году составила 24,5%. Для сравнения в 2016 году доля стран, которые в настоящее время входят в ШОС, в мировом ВВП составляла 20,7%.
По данным Международного валютного фонда, за 2021 год по паритету покупательной способности, ВВП стран, входящих на сегодня в ШОС, составляет 31,2% ВВП мира. Эта доля выросла в 1,8 раза с момента создания организации в 2001 году.
В 2020 году страны ШОС получили 27% мировых прямых чистых иностранных инвестиций (foreign direct investment net inflows). В 2015 году – 11,2%.
Доля в мировом экспорте стран ШОС в 2021 году – 17,6%. В 2016 году – 15,1%.
Доля в мировом импорте стран ШОС в 2021 году – 16,3%. В 2016 году – 14.2%.
Население стран ШОС в 2021 году составило 3,3 млрд человек или 42,5% от всего населения Земли.
Доказанные запасы газа стран ШОС – 44% от мировых и 31,4% мировой добычи.
Доказанные запасы нефти стран ШОС – 40% от мировых и 25% добычи.
На долю стран ШОС приходится 38% продукции мирового сельского хозяйства.