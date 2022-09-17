https://uz.sputniknews.ru/20220917/maslov-ob-itogax-sammita-shos-v-samarkande---video-28315360.html

Маслов об итогах саммита ШОС в Самарканде - видео

Маслов об итогах саммита ШОС в Самарканде - видео

У Шанхайской организации сотрудничества появляются рычаги влияния на ситуацию в мире, считает востоковед.

2022-09-17T21:22+0500

2022-09-17T21:22+0500

2022-09-17T21:22+0500

видео

шос

мнение эксперта

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В Самарканде завершился саммит лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Организация сейчас претерпевает значительные изменения, становясь из малочисленного клуба по-настоящему глобальной, рассказал в интервью "Sputnik на русском" востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.Чем объединены участники ШОС? Какие цели выходят для организации на первый план? Как Россия и Китай совместно бросают вызов США? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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