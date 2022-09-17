https://uz.sputniknews.ru/20220917/maslov-ob-itogax-sammita-shos-v-samarkande---video-28315360.html
Маслов об итогах саммита ШОС в Самарканде - видео
Маслов об итогах саммита ШОС в Самарканде - видео
У Шанхайской организации сотрудничества появляются рычаги влияния на ситуацию в мире, считает востоковед.
2022-09-17T21:22+0500
2022-09-17T21:22+0500
2022-09-17T21:22+0500
видео
шос
мнение эксперта
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В Самарканде завершился саммит лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Организация сейчас претерпевает значительные изменения, становясь из малочисленного клуба по-настоящему глобальной, рассказал в интервью "Sputnik на русском" востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.Чем объединены участники ШОС? Какие цели выходят для организации на первый план? Как Россия и Китай совместно бросают вызов США? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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видео востоковед директор института стран азии африки алексей маслов шос расширение членство иран ближний восток рычаги влияния
видео востоковед директор института стран азии африки алексей маслов шос расширение членство иран ближний восток рычаги влияния
Маслов об итогах саммита ШОС в Самарканде - видео
У Шанхайской организации сотрудничества появляются рычаги влияния на ситуацию в мире, считает востоковед.
В Самарканде завершился саммит лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Организация сейчас претерпевает значительные изменения, становясь из малочисленного клуба по-настоящему глобальной, рассказал в интервью "Sputnik на русском" востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
"У ШОС появляются рычаги влияния на международную ситуацию, а не только на Центральную Азию, как это было несколько лет назад", - считает востоковед.
Чем объединены участники ШОС? Какие цели выходят для организации на первый план? Как Россия и Китай совместно бросают вызов США? Обо всем этом смотрите в нашем видео.