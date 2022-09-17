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Мухин рассказал, как ШОС становится мощной альтернативой НАТО
Мухин рассказал, как ШОС становится мощной альтернативой НАТО
Хотя Шанхайская организация сотрудничества декларируется как невоенный блок, совокупный военный потенциал ее участников равносилен потенциалу НАТО, считает политолог Алексей Мухин.
2022-09-17T08:41+0500
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Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества подписали по итогам саммита самаркандскую декларацию. В ней участники ШОС заявили о намерении наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, что станет неприятной, хотя и вполне ожидаемой новостью для НАТО, рассказал в интервью Sputnik на русском генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.Почему сотрудничество с Индией, одной из крупнейших участниц ШОС, так важно для России? Может ли Турция выйти из НАТО? Зачем ШОС требует от Запада договор о запрете милитаризации космоса? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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видео интервью политолог алексей мухин саммит шос военный потенциал противовес нато расширение шанхайская организация сотрудничества безопасность военное слаживание учения
видео интервью политолог алексей мухин саммит шос военный потенциал противовес нато расширение шанхайская организация сотрудничества безопасность военное слаживание учения

Мухин рассказал, как ШОС становится мощной альтернативой НАТО

08:41 17.09.2022
© Sputnik
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Хотя Шанхайская организация сотрудничества декларируется как невоенный блок, совокупный военный потенциал ее участников равносилен потенциалу НАТО, считает политолог Алексей Мухин.
Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества подписали по итогам саммита самаркандскую декларацию. В ней участники ШОС заявили о намерении наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, что станет неприятной, хотя и вполне ожидаемой новостью для НАТО, рассказал в интервью Sputnik на русском генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Конечно же, формулировки, которые, как правило, принимаются в качестве основных тезисов деклараций в формате ШОС, очень обтекаемы. Но остается фактом то, что практически все участники находятся в тесном военном взаимодействии. Учения проходят перманентно и боевое слаживание стран-участников ШОС очевидно", — считает эксперт.

Почему сотрудничество с Индией, одной из крупнейших участниц ШОС, так важно для России? Может ли Турция выйти из НАТО? Зачем ШОС требует от Запада договор о запрете милитаризации космоса? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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