https://uz.sputniknews.ru/20220917/sbornaya-uzbekistana-obygrala-yaponiyu-v-kubke-devisa-28308299.html

Сборная Узбекистана обыграла Японию в Кубке Дэвиса

Сборная Узбекистана обыграла Японию в Кубке Дэвиса

Узбекистанские теннисисты пробились во второй этап отборочных состязаний 2023 года.

2022-09-17T16:41+0500

2022-09-17T16:41+0500

2022-09-17T16:41+0500

спорт

теннис

кубок дэвиса

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ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Сборная Узбекистана по теннису обыграла спортсменов из Японии в Мировой группе 1 Кубка ДэвисаI и прошла в следующий отборочный этап состязаний. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Узбекистанские спортсмены в четырех встречах с японскими соперниками одержали три победы со следующими результатами:В Мировой Группе 1 в рамках Кубка Дэвиса участвует 24 сборные, которые поделены на 12 пар. Победители в каждой паре примут участие в отборочном этапе главной мировой группы, а проигравшие будут играть в плей-офф мировой группы 1 в 2023 году.Читайте также: Сафина Садуллаева завоевала очередную медаль

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