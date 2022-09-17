https://uz.sputniknews.ru/20220917/sbornaya-uzbekistana-obygrala-yaponiyu-v-kubke-devisa-28308299.html
Сборная Узбекистана обыграла Японию в Кубке Дэвиса
Сборная Узбекистана обыграла Японию в Кубке Дэвиса
Узбекистанские теннисисты пробились во второй этап отборочных состязаний 2023 года.
2022-09-17T16:41+0500
2022-09-17T16:41+0500
2022-09-17T16:41+0500
спорт
теннис
кубок дэвиса
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ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Сборная Узбекистана по теннису обыграла спортсменов из Японии в Мировой группе 1 Кубка ДэвисаI и прошла в следующий отборочный этап состязаний. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Узбекистанские спортсмены в четырех встречах с японскими соперниками одержали три победы со следующими результатами:В Мировой Группе 1 в рамках Кубка Дэвиса участвует 24 сборные, которые поделены на 12 пар. Победители в каждой паре примут участие в отборочном этапе главной мировой группы, а проигравшие будут играть в плей-офф мировой группы 1 в 2023 году.Читайте также: Сафина Садуллаева завоевала очередную медаль
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сборная узбекистана япония кубок дэвиса мировая группа 1 победа отборочные соревнования
сборная узбекистана япония кубок дэвиса мировая группа 1 победа отборочные соревнования
Сборная Узбекистана обыграла Японию в Кубке Дэвиса
Узбекистанские теннисисты пробились во второй этап отборочных состязаний 2023 года.
ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Сборная Узбекистана по теннису обыграла спортсменов из Японии в Мировой группе 1 Кубка ДэвисаI и прошла в следующий отборочный этап состязаний. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Узбекистанские спортсмены в четырех встречах с японскими соперниками одержали три победы со следующими результатами:
Денис Истомин - Шо Шимабукуро(6:3, 6:7, 6:7);
Сергей Фомин - Шинтаро Мочизуки (7:6, 7:6);
С.Файзиев / Д.Истомин – К.Уесуги / Й.Ватануки (3:6, 7:6(3), 6:2);
Сергей Фомин – Шо Шимабукуро (7:6(1), 7:5).
В Мировой Группе 1 в рамках Кубка Дэвиса участвует 24 сборные, которые поделены на 12 пар. Победители в каждой паре примут участие в отборочном этапе главной мировой группы, а проигравшие будут играть в плей-офф мировой группы 1 в 2023 году.