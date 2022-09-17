https://uz.sputniknews.ru/20220917/skonchalsya-sozdatel-filmov-o-sherloke-xolmse-28307099.html
Скончался создатель фильмов о Шерлоке Холмсе
Скончался создатель фильмов о Шерлоке Холмсе
Скончался создатель фильмов о Шерлоке Холмсе
2022-09-17T15:18+0500
2022-09-17T15:18+0500
2022-09-17T15:18+0500
россия
режиссер
скончался
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/11/28306844_0:897:2049:2049_1920x0_80_0_0_fef327c44083a0d3d45a02be02214fdf.jpg
ТШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Скончался известный российский кинорежиссер, создатель фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников.Об этом сообщает RT со ссылкой на Союз кинематографистов России. Народному артисту РСФСР было 90 лет.Режиссер также известен трилогией "Зимняя вишня" и сериалом "Что сказал покойник".
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/11/28306844_0:705:2049:2241_1920x0_80_0_0_54e8269d2e9cc55b66ca76542d31a831.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
скончался кинорежиссер игорь масленников 90 лет народный артист рсфср союз кинематографистов
скончался кинорежиссер игорь масленников 90 лет народный артист рсфср союз кинематографистов
Скончался создатель фильмов о Шерлоке Холмсе
Режиссер Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни.
ТШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Скончался известный российский кинорежиссер, создатель фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников.
Об этом сообщает RT
со ссылкой на Союз кинематографистов России. Народному артисту РСФСР было 90 лет.
Режиссер также известен трилогией "Зимняя вишня" и сериалом "Что сказал покойник".