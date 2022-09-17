https://uz.sputniknews.ru/20220917/skonchalsya-sozdatel-filmov-o-sherloke-xolmse-28307099.html

Скончался создатель фильмов о Шерлоке Холмсе

Скончался создатель фильмов о Шерлоке Холмсе

Скончался создатель фильмов о Шерлоке Холмсе

2022-09-17T15:18+0500

2022-09-17T15:18+0500

2022-09-17T15:18+0500

россия

режиссер

скончался

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ТШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Скончался известный российский кинорежиссер, создатель фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников.Об этом сообщает RT со ссылкой на Союз кинематографистов России. Народному артисту РСФСР было 90 лет.Режиссер также известен трилогией "Зимняя вишня" и сериалом "Что сказал покойник".

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скончался кинорежиссер игорь масленников 90 лет народный артист рсфср союз кинематографистов