https://uz.sputniknews.ru/20220917/vseobemlyuschee-partnerstvo-o-chem-dogovorilis-prezidenty-28359105.html

Всеобъемлющее партнерство: о чем договорились президенты

Всеобъемлющее партнерство: о чем договорились президенты

Растущая взаимная торговля России и Узбекистана – предпосылка для вступления страны в ЕАЭС, считают экономисты. 17.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-17T08:13+0500

2022-09-17T08:13+0500

2022-09-19T14:15+0500

экономика

россия

узбекистан

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В ходе двусторонней встречи на саммите ШОС, проходящем в Самарканде, президенты России и Узбекистана – Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев – подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.Главы государств отдельно отметили рост торгово-экономических связей и товарооборота, и договорились продолжать укреплять отношения. По итогам прошлого года Россия стала главным торговым партнером Узбекистана, обогнав по этому показателю традиционного лидера - Китай.Подробнее о перспективах дальнейшего роста товарооборота и потенциале развития торговых отношений РФ и РУз Sputnik узнал у экспертов.Навстречу ростуВ ходе встречи Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев отметили, что многоплановое узбекско-российское взаимодействие за последние годы вышло на беспрецедентно высокий уровень. Товарооборот регулярно растет, а структура взаимной торговли сегодня "на 70% состоит из продукции с высокой добавленной стоимостью".Напомним, по итогам прошлого года Россия стала главным торговым партнером для Узбекистана – страны наторговали до рекордного показателя в $7,52 млрд.Доля РФ во внешнеторговом обороте РУз по итогам 2021 года составила 17,9%, тогда как сохранявший в предыдущие годы лидерство Китай переместился на вторую строчку с долей 17,7%.Тенденция роста российско-узбекской торговли видна в изменении доли России во внешнеторговом обороте Узбекистана по годам: в 2019 она составляла 15,5%, в 2020 - 15,7%, а в 2021 - 17,9% (тогда как у Китая это 18,1%, 17,7% и 17,7% соответственно).По данным Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР), ШОС занимает важнейшее место во внешней торговле Узбекистана – в 2021 году на страны организации пришлось 50,2% от общего внешнеторгового оборота республики. Главный торговый партнер внутри ШОС для Узбекистана Россия с долей 35,7%.Подписанная в ходе встречи в Самарканде Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Россией, как ожидается, позволит продолжать наращивать сотрудничество во всех областях.И есть все предпосылки для дальнейшего роста.Как рассказала Sputnik руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая, с учетом санкционного давления на Россию, общего повышения цен на продовольствие в мире и логистических проблем, интерес РФ к сельскохозяйственной продукции Узбекистана вполне оправдан. "Издержки на поставку агропродукции из Узбекистана должны быть значительно ниже, чем из стран Африки и Латинской Америки", - отмечает она.Шаг в сторону ЕАЭС?Как отмечает доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов, важно понимать, что увеличение доли России в торговом балансе Узбекистана в последние годы не является результатом выдавливания Россией Китая из внешней торговли Узбекистана.По мнению начальника отдела тарифных барьеров и доступа на рынки Исследовательского центра Международной торговли и интеграции (ITI) Анна Тангаевой, в рамках интеграционных процессов решающую роль играет дальнейшее усиление позиций России как экспортного рынка, поскольку для Узбекистана вступление в ЕАЭС мотивируется, в первую очередь, экспортным интересом.Напомним, по итогам 2021 года главным экспортным направлением для Узбекистана остался Китай – РУз продала в КНР товаров на общую сумму $2,52 млрд. Россия же, несмотря на рост к 2020 году в 38,5%, осталась на втором месте с показателем $2,06 млрд.По словам директора Группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаила Николаева, текущую динамику роста товарооборота между РФ и РУз можно рассматривать как восстановление торговых отношений.В настоящее время, отмечает эксперт, Узбекистан активно движется ко вступлению в ВТО и нацелен на углубление интеграционных процессов с ЕАЭС. В 2022 году страна планирует унифицировать основную часть технических регламентов ЕАЭС, что дополнительно активизирует ее товарооборот со странами союза."По итогам 2021 года товарооборот с Россией вырос на 34%, с Казахстаном - на 60%, с Беларусью - на 30%, а с Китаем – на 16%. По мнению АКРА, доля России и стран ЕАЭС в среднесрочной перспективе продолжит расти из-за более активного экономического взаимодействия с ними при сохранении значительной доли Китая", - подытожил Михаил Николаев.

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