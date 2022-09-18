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Землетрясение силой 7,2 балла на Тайване - фото
Землетрясение силой 7,2 балла на Тайване - фото
У берегов Тайваня 18 сентября произошло землетрясение силой 7,2 балла. Подземные толчки разрушили строения и коммуникации, спецслужбы сообщают о множестве пострадавших. Фотографии с места событий - в фотоподборке Sputnik.
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фото
тайвань
землетрясение
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фото землетрясение силой магнитудой 7,2 балла тайвань разрушенные здания спасательная операция пожарные пострадавшие поезд сошел с рельсов разрушенная платформа
фото землетрясение силой магнитудой 7,2 балла тайвань разрушенные здания спасательная операция пожарные пострадавшие поезд сошел с рельсов разрушенная платформа

Землетрясение силой 7,2 балла на Тайване - фото

22:00 18.09.2022
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У берегов Тайваня 18 сентября произошло землетрясение силой 7,2 балла. Подземные толчки разрушили строения и коммуникации, спецслужбы сообщают о множестве пострадавших. Фотографии с места событий - в фотоподборке Sputnik.
© AFP 2022 / Taitung County Fire Bureau

Пожарные спасли пострадавшего из-под обломков здания в городке Юли провинции Хуалянь.

Пожарные спасли пострадавшего из-под обломков здания в городке Юли провинции Хуалянь. - Sputnik Узбекистан
1/8
© AFP 2022 / Taitung County Fire Bureau

Пожарные спасли пострадавшего из-под обломков здания в городке Юли провинции Хуалянь.

© AFP 2022 / Taiwan Railways Administration

В результате землетрясения поезд сошел с рельсов на станции Донгли в провинции Хуалянь.

В результате землетрясения поезд сошел с рельсов на станции Донгли в провинции Хуалянь. - Sputnik Узбекистан
2/8
© AFP 2022 / Taiwan Railways Administration

В результате землетрясения поезд сошел с рельсов на станции Донгли в провинции Хуалянь.

© AP Photo / Hualien City Government

Пожарные транспортируют в больницу пострадавшего, спасенного из-под обломков разрушенного здания.

Пожарные транспортируют в больницу пострадавшего, спасенного из-под обломков разрушенного здания. - Sputnik Узбекистан
3/8
© AP Photo / Hualien City Government

Пожарные транспортируют в больницу пострадавшего, спасенного из-под обломков разрушенного здания.

© AP Photo / Hualien County Fire Department

Разрушенный жилой дом в городке Юли в провинции Хуалянь.

Разрушенный жилой дом в городке Юли в провинции Хуалянь. - Sputnik Узбекистан
4/8
© AP Photo / Hualien County Fire Department

Разрушенный жилой дом в городке Юли в провинции Хуалянь.

© AFP 2022 / Taitung County Fire Bureau

Пожарные во время спасательной операции в городке Юли в провинции Хуалянь.

Пожарные во время спасательной операции в городке Юли в провинции Хуалянь. - Sputnik Узбекистан
5/8
© AFP 2022 / Taitung County Fire Bureau

Пожарные во время спасательной операции в городке Юли в провинции Хуалянь.

© AP Photo / Hualien City Government

Спасатели разбирают завалы на месте разрушившегося здания.

Спасатели разбирают завалы на месте разрушившегося здания. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Hualien City Government

Спасатели разбирают завалы на месте разрушившегося здания.

© AFP 2022 / Taiwan Railways Administration

Землетрясение разрушило железнодоророжную платформу на станции Донгли.

Землетрясение разрушило железнодоророжную платформу на станции Донгли. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Taiwan Railways Administration

Землетрясение разрушило железнодоророжную платформу на станции Донгли.

© AP Photo / Hualien County Fire Department

Пожарные ищут людей, застрявших под завалами разрушенных зданий.

Пожарные ищут людей, застрявших под завалами разрушенных зданий. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Hualien County Fire Department

Пожарные ищут людей, застрявших под завалами разрушенных зданий.

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