Землетрясение силой 7,2 балла на Тайване - фото

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У берегов Тайваня 18 сентября произошло землетрясение силой 7,2 балла. Подземные толчки разрушили строения и коммуникации, спецслужбы сообщают о множестве пострадавших. Фотографии с места событий - в фотоподборке Sputnik.