https://uz.sputniknews.ru/20220918/28336815.html
Землетрясение силой 7,2 балла на Тайване - фото
Землетрясение силой 7,2 балла на Тайване - фото
У берегов Тайваня 18 сентября произошло землетрясение силой 7,2 балла. Подземные толчки разрушили строения и коммуникации, спецслужбы сообщают о множестве пострадавших. Фотографии с места событий - в фотоподборке Sputnik.
2022-09-18T22:00+0500
2022-09-18T22:00+0500
2022-09-18T22:00+0500
фото
тайвань
землетрясение
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фото землетрясение силой магнитудой 7,2 балла тайвань разрушенные здания спасательная операция пожарные пострадавшие поезд сошел с рельсов разрушенная платформа
фото землетрясение силой магнитудой 7,2 балла тайвань разрушенные здания спасательная операция пожарные пострадавшие поезд сошел с рельсов разрушенная платформа
Землетрясение силой 7,2 балла на Тайване - фото
У берегов Тайваня 18 сентября произошло землетрясение силой 7,2 балла. Подземные толчки разрушили строения и коммуникации, спецслужбы сообщают о множестве пострадавших. Фотографии с места событий - в фотоподборке Sputnik.
© AFP 2022 / Taitung County Fire Bureau
Пожарные спасли пострадавшего из-под обломков здания в городке Юли провинции Хуалянь.
Пожарные спасли пострадавшего из-под обломков здания в городке Юли провинции Хуалянь.
© AFP 2022 / Taiwan Railways Administration
В результате землетрясения поезд сошел с рельсов на станции Донгли в провинции Хуалянь.
В результате землетрясения поезд сошел с рельсов на станции Донгли в провинции Хуалянь.
© AP Photo / Hualien City Government
Пожарные транспортируют в больницу пострадавшего, спасенного из-под обломков разрушенного здания.
Пожарные транспортируют в больницу пострадавшего, спасенного из-под обломков разрушенного здания.
© AP Photo / Hualien County Fire Department
Разрушенный жилой дом в городке Юли в провинции Хуалянь.
Разрушенный жилой дом в городке Юли в провинции Хуалянь.
© AFP 2022 / Taitung County Fire Bureau
Пожарные во время спасательной операции в городке Юли в провинции Хуалянь.
Пожарные во время спасательной операции в городке Юли в провинции Хуалянь.
© AP Photo / Hualien City Government
Спасатели разбирают завалы на месте разрушившегося здания.
Спасатели разбирают завалы на месте разрушившегося здания.
© AFP 2022 / Taiwan Railways Administration
Землетрясение разрушило железнодоророжную платформу на станции Донгли.
Землетрясение разрушило железнодоророжную платформу на станции Донгли.
© AP Photo / Hualien County Fire Department
Пожарные ищут людей, застрявших под завалами разрушенных зданий.
Пожарные ищут людей, застрявших под завалами разрушенных зданий.