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Жилин: только ядерный шит России сдерживает США от третьей мировой - видео
Жилин: только ядерный шит России сдерживает США от третьей мировой - видео
В ядерной войне невозможно победить, а ядерное оружие – инструмент сдерживания от войны, считает эксперт.
2022-09-18T21:23+0500
2022-09-18T21:23+0500
2022-09-18T21:23+0500
видео
ядерная безопасность
оружие
сша
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В ядерной войне невозможно победить, а сами ядерные арсеналы - единственный инструмент, все еще способный сдерживать мир от скатывания в полноценную мировую войну. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Жилин.Зачем американские издания распространяют слухи о проблемах ядерных сил США? Как США хочет использовать спутники для выведения из строя ядерных сил противника? Что для Северной Кореи и мира означает провозглашение КНДР ядерной державой? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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видео военный эксперт жилин ядерная безопасность сдерживание ядерное оружие гонка вооружений сша россия
видео военный эксперт жилин ядерная безопасность сдерживание ядерное оружие гонка вооружений сша россия
Жилин: только ядерный шит России сдерживает США от третьей мировой - видео
В ядерной войне невозможно победить, а ядерное оружие – инструмент сдерживания от войны, считает эксперт.
В ядерной войне невозможно победить, а сами ядерные арсеналы - единственный инструмент, все еще способный сдерживать мир от скатывания в полноценную мировую войну. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Жилин.
"Победить в ядерной войне невозможно. Невозможно. Речь идет только о том, чтобы в ответ нанести потери, такого рода, которые остановят противника на стадии замысла. Вот о чем речь идет", - считает эксперт.
Зачем американские издания распространяют слухи о проблемах ядерных сил США? Как США хочет использовать спутники для выведения из строя ядерных сил противника? Что для Северной Кореи и мира означает провозглашение КНДР ядерной державой? Обо всем этом смотрите в нашем видео.