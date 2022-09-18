https://uz.sputniknews.ru/20220918/jilin-tolko-yadernyy-shit-rossii-sderjivaet-ssha-ot-tretey-mirovoy---video-28338906.html

Жилин: только ядерный шит России сдерживает США от третьей мировой - видео

Жилин: только ядерный шит России сдерживает США от третьей мировой - видео

В ядерной войне невозможно победить, а ядерное оружие – инструмент сдерживания от войны, считает эксперт.

2022-09-18T21:23+0500

2022-09-18T21:23+0500

2022-09-18T21:23+0500

видео

ядерная безопасность

оружие

сша

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В ядерной войне невозможно победить, а сами ядерные арсеналы - единственный инструмент, все еще способный сдерживать мир от скатывания в полноценную мировую войну. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Жилин.Зачем американские издания распространяют слухи о проблемах ядерных сил США? Как США хочет использовать спутники для выведения из строя ядерных сил противника? Что для Северной Кореи и мира означает провозглашение КНДР ядерной державой? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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