https://uz.sputniknews.ru/20220918/putin-poblagodaril-mirziyoeva-za-gostepriimstvo-28318245.html

Путин поблагодарил Мирзиёева за гостеприимство

Путин поблагодарил Мирзиёева за гостеприимство

Главы двух государств провели телефонные переговоры

2022-09-18T10:01+0500

2022-09-18T10:01+0500

2022-09-18T10:19+0500

политика

шавкат мирзиёев

владимир путин

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Напомним, 15-16 сентября в Самарканде прошел Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие представители 13 стран руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также: Самаркандский саммит ШОС — главные заявления Шавката Мирзиёева

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