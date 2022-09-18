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https://uz.sputniknews.ru/20220918/putin-poblagodaril-mirziyoeva-za-gostepriimstvo-28318245.html
Путин поблагодарил Мирзиёева за гостеприимство
Путин поблагодарил Мирзиёева за гостеприимство
Главы двух государств провели телефонные переговоры
2022-09-18T10:01+0500
2022-09-18T10:19+0500
политика
шавкат мирзиёев
владимир путин
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Напомним, 15-16 сентября в Самарканде прошел Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие представители 13 стран руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также: Самаркандский саммит ШОС — главные заявления Шавката Мирзиёева
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владимир путин шавкат мирзиёев телефонные переговоры поблагодарил за гостеприимство организацию саммит шос самарканд
владимир путин шавкат мирзиёев телефонные переговоры поблагодарил за гостеприимство организацию саммит шос самарканд

Путин поблагодарил Мирзиёева за гостеприимство

10:01 18.09.2022 (обновлено: 10:19 18.09.2022)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2022
© POOL
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Главы двух государств провели телефонные переговоры.
ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поблагодарил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева за гостеприимство и прекрасную организацию состоявшегося в Самарканде саммита ШОС", — говорится в сообщении.

Напомним, 15-16 сентября в Самарканде прошел Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие представители 13 стран руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
Читайте также:
Самаркандский саммит ШОС — главные заявления Шавката Мирзиёева
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