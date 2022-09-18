https://uz.sputniknews.ru/20220918/rossiyskaya-aviakompaniya-zapustila-reysy-v-namangan-28321868.html
Российская авиакомпания запустила рейсы в Наманган
Российская авиакомпания запустила рейсы в Наманган
Самолеты из Москвы в Наманган будут летать раз в неделю.
2022-09-18T12:43+0500
2022-09-18T12:43+0500
2022-09-18T12:55+0500
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Российская авиакомпания "Ямал" запустила полеты по маршруту Москва-Наманган. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Намангана.Первый рейс авиакомпании 17 сентября привез из Москвы 221 пассажира.17 сентября самолет авиакомпании А-321 доставил из Москвы в Наманган 221 пассажира.Рейсы будут выполнять самолеты А-321 авиакомпании "Ямал" один раз в неделю.Авиакомпания также совершает рейсы из Москвы в Ташкент.Читайте также: Uzbekistan Airways запускает рейс по направлению "Нукус – Муйнак – Ташкент"
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авиакомпания "ямал" авиарейсы москва-наманган раз в неделю
авиакомпания "ямал" авиарейсы москва-наманган раз в неделю
Российская авиакомпания запустила рейсы в Наманган
12:43 18.09.2022 (обновлено: 12:55 18.09.2022)
Самолеты из Москвы в Наманган будут летать раз в неделю.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik.
Российская авиакомпания "Ямал" запустила полеты по маршруту Москва-Наманган. Об этом сообщает
пресс-служба Международного аэропорта Намангана.
Первый рейс авиакомпании 17 сентября привез из Москвы 221 пассажира.
17 сентября самолет авиакомпании А-321 доставил из Москвы в Наманган 221 пассажира.
Рейсы будут выполнять самолеты А-321 авиакомпании "Ямал" один раз в неделю.
Авиакомпания также совершает рейсы из Москвы в Ташкент.