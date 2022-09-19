https://uz.sputniknews.ru/20220919/bayden-sdelal-zayavlenie-po-tayvanyu-28342837.html
Байден сделал заявление по Тайваню
Байден сделал заявление по Тайваню
Вашингтон будет защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с КНР.
2022-09-19T09:14+0500
2022-09-19T09:14+0500
2022-09-19T09:16+0500
в мире
тайвань
джо байден
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Соединенные Штаты встанут на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта острова с Китаем, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS."Да (защитим. — Прим. ред.) <...> Мы согласны с тем, под чем мы подписались давным-давно. И с тем, что существует политика "одного Китая", и с тем, что Тайвань принимает собственные решения о суверенитете. Мы не поощряем Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом", — заявил Байден.Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.
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байден сделал заявление по тайвань китай кнр новости заявления сша
байден сделал заявление по тайвань китай кнр новости заявления сша
Байден сделал заявление по Тайваню
09:14 19.09.2022 (обновлено: 09:16 19.09.2022)
Американский президент сообщил, что Вашингтон будет защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с КНР.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
Соединенные Штаты встанут на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта острова с Китаем, заявил
президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.
"Да (защитим. — Прим. ред.) <...> Мы согласны с тем, под чем мы подписались давным-давно. И с тем, что существует политика "одного Китая", и с тем, что Тайвань принимает собственные решения о суверенитете. Мы не поощряем Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом", — заявил Байден.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.