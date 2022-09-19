https://uz.sputniknews.ru/20220919/chem-polezny-brokkoli-28375191.html
Чем полезны брокколи
Чем полезны брокколи
Почему врачи сравнивают брокколи с говядиной и яйцами - читайтке в нашем материале.
2022-09-19T22:01+0500
2022-09-19T22:01+0500
2022-09-19T22:01+0500
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Кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Пурига рассказала, какие положительные эффекты от брокколи сопоставимы с употреблением говядины или куриных яиц, сообщает РИА Новости.В брокколи содержатся витамины РР, U и бета-каротин, по наличию которого эта разновидность капусты превосходит другие овощи. Также она является богатым источником калия, кальция, фосфора, натрия и железа. Эквивалентный уровень этих элементов можно найти только в цветной капусте. При этом брокколи превосходит ее в два раза по содержанию минеральных солей и белка.Благодаря хлорофиллу брокколи оказывает положительное влияние на состав крови, а аминокислоты делают этот продукт схожим с говядиной по воздействию на организм. Лизин и изолейцин в одинаковых пропорциях содержатся как в овоще, так и в белке яйца.Также брокколи препятствует повышению уровня вредного холестерина.
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чем полезны брокколи почему врачи сравнивают брокколи с говядиной и яйцами в чем польза брокколи почему нужно есть как вкусно приготовить лучшие рецепты с брокколи как пожарить брокколи с яйцами киш с брокколи чем отличается от цветной капусты
чем полезны брокколи почему врачи сравнивают брокколи с говядиной и яйцами в чем польза брокколи почему нужно есть как вкусно приготовить лучшие рецепты с брокколи как пожарить брокколи с яйцами киш с брокколи чем отличается от цветной капусты
Чем полезны брокколи
Почему врачи сравнивают брокколи с говядиной и яйцами - читайтке в нашем материале.
Кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Пурига рассказала, какие положительные эффекты от брокколи сопоставимы с употреблением говядины или куриных яиц, сообщает РИА Новости
.
В брокколи содержатся витамины РР, U и бета-каротин, по наличию которого эта разновидность капусты превосходит другие овощи. Также она является богатым источником калия, кальция, фосфора, натрия и железа. Эквивалентный уровень этих элементов можно найти только в цветной капусте. При этом брокколи превосходит ее в два раза по содержанию минеральных солей и белка.
Благодаря хлорофиллу брокколи оказывает положительное влияние на состав крови, а аминокислоты делают этот продукт схожим с говядиной по воздействию на организм. Лизин и изолейцин в одинаковых пропорциях содержатся как в овоще, так и в белке яйца.
Также брокколи препятствует повышению уровня вредного холестерина.