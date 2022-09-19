Дружба, прогресс, просвещение: как прошел Ташкентский кинофестиваль
© SputnikТашкентский международный кинофестиваль
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С 13 по 18 сентября в столице состоялись масштабные мероприятия в честь XIV ташкентского международного кинофестиваля, получившего название "Жемчужина Шёлкового пути".
ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. В течение недели Ташкент был центром притяжения тех, кто посвятил свою жизнь кинематографу, там проходил XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шёлкового пути".
Почетными гостями фестиваля стали известные звезды мирового и отечественного кино – голливудский актер Арманд Ассанте, российские кинозвезды Сергей Безруков, Гоша Куценко, Николай Добрынин, Тимур Бекмамбетов, Артем Михалков, польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси, знаменитый французский режиссер Люк Бессон и многие другие.
Ташкентский кинофестиваль имеет свою давнюю историю и продолжает традиции всемирно известного "Кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки", который проводился в столице Узбекистана с 1968 по 1997 год.
Кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" был возрожден по инициативе президента Узбекистана в 2021 году. В этом году в кинофестивале приняли участие порядка 500 деятелей киноискусства, актеров и актрис, режиссеров и кинооператоров, продюсеров и кинокритиков.
Зрителям продемонстрировали 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов от мировых производителей. Также, в рамках фестиваля прошли свыше 20 мастер-классов и тренингов по кинопроизводству от именитых кинодеятелей.
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Сначала дружба, потом кино
Прошедшее кинособытие соответствовало духу и традициям эталонного ташкентского кинофестиваля 60-80-х годов, который проходил под лозунгом дружбы народов. Организаторы и международные участники нынешнего мероприятия убеждены, что возрождение ташкентского кинофестиваля - это очень важное событие.
Так, глава Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов заявил, что миссия фестиваля - укреплять дружбу между странами и народами.
"Недаром наш девиз: "Мир, прогресс и просвещение", - подчеркнул Абдухаликов во время торжественного открытия кинофестиваля.
В свою очередь, народный артист России Сергей Безруков, выступая перед студентами ташкентского филиала ВГИК отметил, что связи с прошлым не должны прерываться.
"Это очень важно – продолжать историю. Я за возрождение истории и за продолжение. Нити, которые соединяют нас с прошлым, не должны прерываться", - добавил он.
Также поддержал Безрукова легенда японского кино Такеши Китано, который впервые приехал в Узбекистан. Актер выразил надежду, что фестиваль будет расширяться и станет известен на весь мир.
"Конечно, в этом вопросе очень важна поддержка государства, и фестиваль ее получает", - подчеркнул Китано.
Председатель Союза кинематографистов Беларуси Виктор Васильев также не скрывал своих эмоций.
"Ташкент... Вот есть слово мама, есть слово папа. Так вот Ташкент - это родители, которые воспитали, воспитывают, кормят и оберегают своей любовью всех, кто приезжает сюда и помнят всех, кто сделал что-то хорошее для этой замечательной, доброй, чуткой земли", - поделился чувствами Васильев.
Как меняется узбекский кинематограф
За последние четыре года в Узбекистане выпустили более 30 фильмов.
В настоящее время практически в десять раз увеличилась финансовая поддержка киносъёмок.
Также, в республике был открыт филиал ВГИК - первый зарубежный филиал вуза, а также всемирно известная студия "Герасим", в которой сейчас обучается большое количество студентов.
Кроме того, в Ташкенте работают почти 60 кинотеатров, а в начале сентября в Самарканде, Бухаре и Хорезмской области были созданы компании по организации кинопрокатов.
"Фестиваль ставит перед собой важные задачи. И одна из них – вовлекать молодежь в организацию и проведение фестиваля. Президент Узбекистана четко обозначил перед всеми министерствами и ведомствами страны первостепенную цель – трудоустроить студентов. Наряду с образованием важна профессиональная практика и, конечно, получение дополнительного заработка", — рассказал в преддверии кинофестиваля Фирдавс Абдухаликов.
Ташкентский кинофестиваль предоставляет студенческой молодежи большие возможности для раскрытия. Например, участие в уникальном проекте "Кино за пять дней", который уже традиционно проводится в рамках фестиваля.
В этом году в конкурсе приняли участие студенты из 25 стран мира. Они посетили различные регионы Узбекистана и сняли фильмы на тему: "Узбекистан – жемчужина Великого шелкового пути".
Сегодня для узбекистанских кинематографистов созданы все условия для творческого развития. Одним из технологических новшеств в рамках кинофестиваля стала презентация новейшего панорамного павильона киноконцерна "Узбекфильм".
Новый панорамный павильон позволяет снимать кино на самом высоком художественно-технологическом уровне. Если ранее крупные блокбастеры снимали при использовании хромакея (зеленый или синий фон), то с использованием технологии Stagecraft все глобально изменилось.
Технология позволяет снять качественное изображение, находясь в одном павильоне. Реалистичность достигается за счет совмещения компьютерных объектов и реальных декораций.
В открытии нового павильона принял участие знаменитый французский режиссер Люк Бессон.
Укрепляя связи и сотрудничество
На полях кинофестиваля Агентство кинематографии Узбекистана подписало меморандумы с рядом государств в сфере сотрудничества в кинопроизводстве.
Так, между "Роскино" и Агентством, наряду с крупными киностудиями (Mars Media, "Лендок, и "Ленфильм"") были подписаны документы о сотрудничестве, которые подразумевают обмен специалистами и совместную съемку кинофильмов.
"Сотрудничество между Узбекистаном и Россией находится на высоком профессиональном уровне. Для более продуктивного взаимодействия с Узбекистаном сегодня мы подписали сразу три меморандума. И это большое событие", - заявила глава "Роскино" Инна Шалыто.
Также Узбекистан и Таджикистан подписали соглашение о создании исторической картины "Джами и Навои: сияние звезд". Кинематографисты Кыргызстана и республики, в свою очередь, договорились снять совместный приключенческий фильм "Однажды в Самарканде".
Чего ждали зрители
На полях кинофестиваля состоялся долгожданный показ фильма Валдиса Пельша "Узбекистан. Заглянуть за горизонт". Данная картина передает атмосферу Узбекистана и демонстрирует зрителю исторические ценности республики.
Как отметил Пельш, Шахрисабз стал для их команды полным откровением, и они совсем не ожидали, что он настолько их удивит. Особенно он выделил "удивительные места с уникальными достопримечательностями и хорошими людьми".
Также в малом зале Дома кинематографистов прошел показ фильма "Минамата". Это американская драма, основанная на реальных событиях. В фильме снялся Джонни Депп в роли американского фотографа, который задокументировал последствия отравления ртутью жителей Японских городов Минаматы и Кумамото.
После показа фильма прошла творческая встреча создателей фильма и актера со зрителями. Студенты не скрывали своей радости от общения с "Джеком Воробьем", ведь им представилась уникальная возможность получить профессиональные советы от звезды мирового кино.
Помимо Деппа, зрителей очаровал и российский актер Гоша Куценко. После мастер-класса для молодежи, Куценко пообещал начать изучение узбекского языка.
"Меня впервые будут переводить на узбекский. Так случилось, что в Ташкенте бываю все чаще и чаще. Три месяца назад приезжали сюда со спектаклем "Любовные письма". Мне здесь очень нравится. Обещаю начать изучать узбекский язык", - сказал он.
Также 18 сентября на торжественном закрытии XIV Ташкентского международного кинофестиваля состоялось награждение победителей конкурса "Кино за 5 дней".
Первое место занял молодой узбекский режиссер Темур Муратов, который за свою короткометражку ("Газета") получил $15 тыс.