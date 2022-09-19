https://uz.sputniknews.ru/20220919/drujba-progress-prosveschenie-kak-proshel-tashkentskiy-kinofestival-28372436.html

Дружба, прогресс, просвещение: как прошел Ташкентский кинофестиваль

Дружба, прогресс, просвещение: как прошел Ташкентский кинофестиваль

С 13 по 18 сентября в столице состоялись масштабные мероприятия в честь XIV ташкентского международного кинофестиваля, получившего название "Жемчужина Шёлкового пути".

2022-09-19T20:26+0500

2022-09-19T20:26+0500

2022-09-19T20:26+0500

культура

ташкентский кинофестиваль

шелковый путь

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ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. В течение недели Ташкент был центром притяжения тех, кто посвятил свою жизнь кинематографу, там проходил XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шёлкового пути".Почетными гостями фестиваля стали известные звезды мирового и отечественного кино – голливудский актер Арманд Ассанте, российские кинозвезды Сергей Безруков, Гоша Куценко, Николай Добрынин, Тимур Бекмамбетов, Артем Михалков, польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси, знаменитый французский режиссер Люк Бессон и многие другие.Ташкентский кинофестиваль имеет свою давнюю историю и продолжает традиции всемирно известного "Кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки", который проводился в столице Узбекистана с 1968 по 1997 год.Кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" был возрожден по инициативе президента Узбекистана в 2021 году. В этом году в кинофестивале приняли участие порядка 500 деятелей киноискусства, актеров и актрис, режиссеров и кинооператоров, продюсеров и кинокритиков.Зрителям продемонстрировали 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов от мировых производителей. Также, в рамках фестиваля прошли свыше 20 мастер-классов и тренингов по кинопроизводству от именитых кинодеятелей.Чем запомнился кинофестиваль, каким будет узбекский кинематограф – читайте в материале SputnikСначала дружба, потом киноПрошедшее кинособытие соответствовало духу и традициям эталонного ташкентского кинофестиваля 60-80-х годов, который проходил под лозунгом дружбы народов. Организаторы и международные участники нынешнего мероприятия убеждены, что возрождение ташкентского кинофестиваля - это очень важное событие.Так, глава Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов заявил, что миссия фестиваля - укреплять дружбу между странами и народами.В свою очередь, народный артист России Сергей Безруков, выступая перед студентами ташкентского филиала ВГИК отметил, что связи с прошлым не должны прерываться.Также поддержал Безрукова легенда японского кино Такеши Китано, который впервые приехал в Узбекистан. Актер выразил надежду, что фестиваль будет расширяться и станет известен на весь мир.Председатель Союза кинематографистов Беларуси Виктор Васильев также не скрывал своих эмоций.Как меняется узбекский кинематографЗа последние четыре года в Узбекистане выпустили более 30 фильмов. В настоящее время практически в десять раз увеличилась финансовая поддержка киносъёмок.Также, в республике был открыт филиал ВГИК - первый зарубежный филиал вуза, а также всемирно известная студия "Герасим", в которой сейчас обучается большое количество студентов.Кроме того, в Ташкенте работают почти 60 кинотеатров, а в начале сентября в Самарканде, Бухаре и Хорезмской области были созданы компании по организации кинопрокатов.Ташкентский кинофестиваль предоставляет студенческой молодежи большие возможности для раскрытия. Например, участие в уникальном проекте "Кино за пять дней", который уже традиционно проводится в рамках фестиваля.В этом году в конкурсе приняли участие студенты из 25 стран мира. Они посетили различные регионы Узбекистана и сняли фильмы на тему: "Узбекистан – жемчужина Великого шелкового пути".Сегодня для узбекистанских кинематографистов созданы все условия для творческого развития. Одним из технологических новшеств в рамках кинофестиваля стала презентация новейшего панорамного павильона киноконцерна "Узбекфильм".Новый панорамный павильон позволяет снимать кино на самом высоком художественно-технологическом уровне. Если ранее крупные блокбастеры снимали при использовании хромакея (зеленый или синий фон), то с использованием технологии Stagecraft все глобально изменилось.Технология позволяет снять качественное изображение, находясь в одном павильоне. Реалистичность достигается за счет совмещения компьютерных объектов и реальных декораций.В открытии нового павильона принял участие знаменитый французский режиссер Люк Бессон.Укрепляя связи и сотрудничествоНа полях кинофестиваля Агентство кинематографии Узбекистана подписало меморандумы с рядом государств в сфере сотрудничества в кинопроизводстве.Так, между "Роскино" и Агентством, наряду с крупными киностудиями (Mars Media, "Лендок, и "Ленфильм"") были подписаны документы о сотрудничестве, которые подразумевают обмен специалистами и совместную съемку кинофильмов.Также Узбекистан и Таджикистан подписали соглашение о создании исторической картины "Джами и Навои: сияние звезд". Кинематографисты Кыргызстана и республики, в свою очередь, договорились снять совместный приключенческий фильм "Однажды в Самарканде".Чего ждали зрителиНа полях кинофестиваля состоялся долгожданный показ фильма Валдиса Пельша "Узбекистан. Заглянуть за горизонт". Данная картина передает атмосферу Узбекистана и демонстрирует зрителю исторические ценности республики.Как отметил Пельш, Шахрисабз стал для их команды полным откровением, и они совсем не ожидали, что он настолько их удивит. Особенно он выделил "удивительные места с уникальными достопримечательностями и хорошими людьми".Также в малом зале Дома кинематографистов прошел показ фильма "Минамата". Это американская драма, основанная на реальных событиях. В фильме снялся Джонни Депп в роли американского фотографа, который задокументировал последствия отравления ртутью жителей Японских городов Минаматы и Кумамото.После показа фильма прошла творческая встреча создателей фильма и актера со зрителями. Студенты не скрывали своей радости от общения с "Джеком Воробьем", ведь им представилась уникальная возможность получить профессиональные советы от звезды мирового кино.Помимо Деппа, зрителей очаровал и российский актер Гоша Куценко. После мастер-класса для молодежи, Куценко пообещал начать изучение узбекского языка.Также 18 сентября на торжественном закрытии XIV Ташкентского международного кинофестиваля состоялось награждение победителей конкурса "Кино за 5 дней".Первое место занял молодой узбекский режиссер Темур Муратов, который за свою короткометражку ("Газета") получил $15 тыс.

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

дружба прогресс просвещение как прошел ташкентский кинофестиваль с 13 по 18 сентября в столице состоялись масштабные мероприятия в честь xiv ташкентского международного кинофестиваля получившего название жемчужина шёлкового пути