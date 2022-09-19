https://uz.sputniknews.ru/20220919/kakoy-region-pobedil-itogi-kubka-uzbekistana-po-tyajeloy-atletike-28346154.html
Какой регион победил: итоги Кубка Узбекистана по тяжелой атлетике
Какой регион победил: итоги Кубка Узбекистана по тяжелой атлетике
В соревнованиях участвовали 130 атлетов.
2022-09-19T10:50+0500
2022-09-19T10:50+0500
2022-09-19T10:55+0500
спорт
тяжелая атлетика
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В республике подвели итоги Кубка Узбекистана по тяжелой атлетике. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Узбекистана.В соревнованиях участвовали 130 атлетов. Спортсмены состязались в 10 весовых категориях. По итогам турнира в медальном зачете Ташкентская область заняла 1-е место с 9 медалями (5 золотых, 4 серебряные, 3 бронзовых). Второе место с 8 медалями (3-4-1) получили спортсмены Самарканда, а тройку сильнейших замкнули представители Хорезмской области, завоевавшие 9 медалей (2-5-2).Лучшей мужской команда по очкам стал Самарканд.Лучшая женская команда: ХорезмЛучший спортсмен: Адхамжон Эргашев (Наманган)Лучшая спортсменка: Нигора Абдуллаева (Бухара).
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какой регион победил итоги кубка узбекистана по тяжелой атлетике спорт новости заявления
какой регион победил итоги кубка узбекистана по тяжелой атлетике спорт новости заявления
Какой регион победил: итоги Кубка Узбекистана по тяжелой атлетике
10:50 19.09.2022 (обновлено: 10:55 19.09.2022)
В соревнованиях участвовали 130 атлетов. Спортсмены состязались в 10 весовых категориях.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
В республике подвели итоги Кубка Узбекистана по тяжелой атлетике. Об этом сообщили в пресс-службе
Национального олимпийского комитета Узбекистана.
В соревнованиях участвовали 130 атлетов. Спортсмены состязались в 10 весовых категориях.
По итогам турнира в медальном зачете Ташкентская область заняла 1-е место с 9 медалями (5 золотых, 4 серебряные, 3 бронзовых).
Второе место с 8 медалями (3-4-1) получили спортсмены Самарканда, а тройку сильнейших замкнули представители Хорезмской области, завоевавшие 9 медалей (2-5-2).
Лучшей мужской команда по очкам стал Самарканд.
Лучшая женская команда: Хорезм
Лучший спортсмен: Адхамжон Эргашев (Наманган)
Лучшая спортсменка: Нигора Абдуллаева (Бухара).