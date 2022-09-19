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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220919/mer-donetska-soobschil-o-13-pogibshix-v-rezultate-udara-vsu-28361616.html
Мэр Донецка сообщил о 13 погибших в результате удара ВСУ
Мэр Донецка сообщил о 13 погибших в результате удара ВСУ
Снаряды попали по магазину, банку, ресторану и остановке.
2022-09-19T16:03+0500
2022-09-19T16:03+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Тринадцать человек погибли на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка после обстрела, заявил мэр города Алексей Кулемзин.По словам очевидцев, снаряды попали по магазину, банку, ресторану и остановке. Количество раненых уточняется.В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, ранее центр контроля за исполнением режима прекращения огня в рамках минских соглашений) зафиксировали обстрел девятью снарядами калибра 155 миллиметров.Читайте также:Украина нанесла ракетный удар по центру Херсона
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мэр донецка сообщил о 13 погибших в результате удара всу обстрел погибшие раненые сколько новости заявления украинские силовики военные специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский
мэр донецка сообщил о 13 погибших в результате удара всу обстрел погибшие раненые сколько новости заявления украинские силовики военные специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский

Мэр Донецка сообщил о 13 погибших в результате удара ВСУ

16:03 19.09.2022
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Донецке
Повседневная жизнь в Донецке - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2022
© Sputnik / РИА Новости
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По словам очевидцев, снаряды попали по магазину, банку, ресторану и остановке. Количество раненых уточняется.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Тринадцать человек погибли на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка после обстрела, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан", — сообщил политик в своем Telegram-канале.
По словам очевидцев, снаряды попали по магазину, банку, ресторану и остановке. Количество раненых уточняется.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, ранее центр контроля за исполнением режима прекращения огня в рамках минских соглашений) зафиксировали обстрел девятью снарядами калибра 155 миллиметров.
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