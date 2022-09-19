https://uz.sputniknews.ru/20220919/mer-donetska-soobschil-o-13-pogibshix-v-rezultate-udara-vsu-28361616.html

Мэр Донецка сообщил о 13 погибших в результате удара ВСУ

Мэр Донецка сообщил о 13 погибших в результате удара ВСУ

Снаряды попали по магазину, банку, ресторану и остановке.

2022-09-19T16:03+0500

2022-09-19T16:03+0500

2022-09-19T16:03+0500

специальная военная операция россии в донбассе

днр

украина

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Тринадцать человек погибли на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка после обстрела, заявил мэр города Алексей Кулемзин.По словам очевидцев, снаряды попали по магазину, банку, ресторану и остановке. Количество раненых уточняется.В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, ранее центр контроля за исполнением режима прекращения огня в рамках минских соглашений) зафиксировали обстрел девятью снарядами калибра 155 миллиметров.Читайте также:Украина нанесла ракетный удар по центру Херсона

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