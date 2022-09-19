Солнце и тепло: прогноз погоды на 19 сентября
08:04 19.09.2022 (обновлено: 08:42 19.09.2022)
По данным Узгидромета, на всей территории республики в понедельник осадков не ожидается.
ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Как сообщает пресс-служба Гидрометеорологической службы Узбекистана, 19 сентября по всей территории страны осадков не ожидается.
Температура воздуха:
Ташкент – 31-33 градуса;
Каракалпакстан, Хорезмская область – 25-30 градусов;
Бухарская и Навоийская области – 27-32 градуса;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – 29-34 градуса;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 30-35 градусов;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области – 27-32 градуса;
предгорные и горные районы – 20-25 градусов.