https://uz.sputniknews.ru/20220919/solntse-i-teplo-prognoz-pogody-na-19-sentyabrya-28341527.html

Солнце и тепло: прогноз погоды на 19 сентября

Солнце и тепло: прогноз погоды на 19 сентября

По данным Узгидромета, на всей территории республики в понедельник осадков не ожидается.

2022-09-19T08:04+0500

2022-09-19T08:04+0500

2022-09-19T08:42+0500

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ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Как сообщает пресс-служба Гидрометеорологической службы Узбекистана, 19 сентября по всей территории страны осадков не ожидается.Температура воздуха:

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