https://uz.sputniknews.ru/20220919/v-uzbekistane-vystupit-rossiyskiy-orkestr-metelitsa---podrobnosti-28366639.html
В Узбекистане выступит российский оркестр "Метелица" - подробности
В Узбекистане выступит российский оркестр "Метелица" - подробности
Концерт известного российского коллектива пройдет в Государственной консерватории.
2022-09-19T19:20+0500
2022-09-19T19:20+0500
2022-09-19T19:20+0500
общество
узбекистан
оркестр
концерт
государственная консерватория узбекистана
россия
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В Узбекистан приедет известный российский оркестр "Метелица", который даст концерт седьмого октября в Государственной консерватории Узбекистана.Коллектив из Ленинградской области собрал лучшие традиции и передовые профессиональные достижения в области исполнительства на национальных инструментах.Основателем оркестра является художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист России Игорь Тонин, яркий представитель художественной интеллигенции, одновременно являющийся профессиональным музыкантом-инструменталистом и дирижером.Начало запланировано на 19.00. Стоимость билетов варьируется от 44 тыс. до 55 тыс. сумов. Приобрести их можно во Дворце музыки или онлайн.
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в узбекистане выступит российский оркестр метелица концерт известного российского коллектива пройдет в государственной консерватории
в узбекистане выступит российский оркестр метелица концерт известного российского коллектива пройдет в государственной консерватории
В Узбекистане выступит российский оркестр "Метелица" - подробности
Концерт известного российского коллектива пройдет в Государственной консерватории.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
В Узбекистан приедет
известный российский оркестр "Метелица", который даст концерт седьмого октября в Государственной консерватории Узбекистана.
Коллектив из Ленинградской области собрал лучшие традиции и передовые профессиональные достижения в области исполнительства на национальных инструментах.
Основателем оркестра является художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист России Игорь Тонин, яркий представитель художественной интеллигенции, одновременно являющийся профессиональным музыкантом-инструменталистом и дирижером.
Начало запланировано на 19.00. Стоимость билетов варьируется от 44 тыс. до 55 тыс. сумов. Приобрести их можно во Дворце музыки или онлайн.