https://uz.sputniknews.ru/20220919/v-uzbekistane-vystupit-rossiyskiy-orkestr-metelitsa---podrobnosti-28366639.html

В Узбекистане выступит российский оркестр "Метелица" - подробности

В Узбекистане выступит российский оркестр "Метелица" - подробности

Концерт известного российского коллектива пройдет в Государственной консерватории.

2022-09-19T19:20+0500

2022-09-19T19:20+0500

2022-09-19T19:20+0500

общество

узбекистан

оркестр

концерт

государственная консерватория узбекистана

россия

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В Узбекистан приедет известный российский оркестр "Метелица", который даст концерт седьмого октября в Государственной консерватории Узбекистана.Коллектив из Ленинградской области собрал лучшие традиции и передовые профессиональные достижения в области исполнительства на национальных инструментах.Основателем оркестра является художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист России Игорь Тонин, яркий представитель художественной интеллигенции, одновременно являющийся профессиональным музыкантом-инструменталистом и дирижером.Начало запланировано на 19.00. Стоимость билетов варьируется от 44 тыс. до 55 тыс. сумов. Приобрести их можно во Дворце музыки или онлайн.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в узбекистане выступит российский оркестр метелица концерт известного российского коллектива пройдет в государственной консерватории